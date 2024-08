Fehlermeldung: Der Anruf kann zurzeit nicht zum gewählten Anschluss durchgestellt werden – so kann man wieder telefonieren

Die Fehlermeldung “Der Anruf kann zurzeit nicht zum gewählten Anschluss durchgestellt werden” ist eher selten, aber wenn sie auftritt, ist es für Nutzer meistens gar nicht so einfach zu bestimmen, wo der Fehler liegt und was man in einem solchen Fall tun kann. Leider gibt es auch mehrere Ursachen für diese Fehlermeldung, daher kann man nicht immer direkt sagen, wo das Problem liegt. In diesem Artikel haben wir daher die wichtigsten Workarounds bei diesem Fehler zusammengestellt. Wer daher auch immer “Der Anruf kann zurzeit nicht zum gewählten Anschluss durchgestellt werden” beim Anrufen hört, sollte hier prüfen, ob einer unserer Tipps weiter hilft.

HINWEIS Diese Fehlermeldung hat meistens wenig mit dem Angerufenen zu tun. Dann kommen eher Meldung wie “Kein Anschluss unter dieser Nummer” oder “Teilnehmer nicht erreichbar“. Man sollte daher eher beim eigenen Tarif und dem eigenen Smartphone nach Ursachen suchen

Warum kann mein Anruf nicht durchgestellt werden?

Diese frustrierende Meldung kann verschiedene Gründe haben. Hier sind einige der häufigsten Ursachen und mögliche Lösungen:

Probleme beim Anrufenden:

Netzwerkprobleme: Kein Empfang: Überprüfen Sie, ob Sie an einem Ort mit gutem Netzempfang sind. Ein schwaches Signal kann Anrufe unterbrechen. Netzüberlastung: In Gebieten mit vielen Nutzern kann das Netz überlastet sein, besonders während Stoßzeiten. Roaming-Probleme: Wenn Sie sich im Ausland befinden, können Roaming-Einschränkungen oder hohe Gebühren zu Verbindungsproblemen führen. Kontaktieren Sie Ihren Anbieter, um Ihre Roaming-Optionen zu überprüfen.

Gerätefehler: SIM-Karte: Eine defekte oder falsch eingelegte SIM-Karte kann zu Verbindungsabbrüchen führen. Versuchen Sie, die SIM-Karte zu reinigen oder in ein anderes kompatibles Gerät einzusetzen. Softwarefehler: Aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem und alle Apps auf die neueste Version. Manchmal können Softwarefehler durch ein Update behoben werden. Hardwarefehler: Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Hardwaredefekt vorliegen. In diesem Fall sollten Sie sich an einen Fachmann wenden.

Tarifbeschränkungen: Gesperrte Nummern: Bestimmte Nummern, wie z.B. Sonderrufnummern oder Kurzwahlnummern, können gesperrt sein. Diese Meldung kann auch auftreten, wenn der eigene Anbieter den Anschluss sperrt, weil verdächtige Aktivitäten über die Simkarte ausgeführt wurden. Guthaben: Stellen Sie sicher, dass Ihr Guthaben ausreichend ist, um das Gespräch zu führen. Tarifoptionen: Prüfen Sie, ob Ihr Tarif für den gewünschten Anruf geeignet ist (z.B. Auslandsgespräche, Festnetz).



Probleme beim Angerufenen:

Gerät ausgeschaltet: Das Handy des Angerufenen ist ausgeschaltet, befindet sich im Flugmodus oder ist nicht erreichbar.

Das Handy des Angerufenen ist ausgeschaltet, befindet sich im Flugmodus oder ist nicht erreichbar. Kein Empfang: Der Angerufene befindet sich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung.

Der Angerufene befindet sich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung. Mailbox besetzt: Die Mailbox des Angerufenen ist voll oder es wird nicht angenommen.

Die Mailbox des Angerufenen ist voll oder es wird nicht angenommen. Nummer nicht vergeben: Die gewählte Nummer existiert nicht oder ist nicht mehr vergeben.

Die gewählte Nummer existiert nicht oder ist nicht mehr vergeben. Störung beim Anbieter: Es kann eine Störung im Netz des Anbieters des Angerufenen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert: 17. August 2024