Realme: SuperSonic-Charge lädt Handys mit 320 Watt auf

Realme hat eine neue Bestmarke beim Aufladen von Smartphones erzielt und eine Technik vorgestellt, mit der man normale Smartphones mit 320 Watt aufladen kann. Möglich wird dies durch eine neue Technik unter dem Namen SuperSonic-Charge und das Unternehmen verspricht damit richtig schnelle Aufladungen zu erreichen:

ein leerer Akku mit 4420 mAh soll mit dieser Technik in 4,5 Minuten komplett aufgeladen werden

eine halbe Akkuladung ist bereits in 2 Minuten erzielt

Mit der neuen Technik dürften Smartphones zukünftig weniger Zeit am Netzteil verbringen und so die Nachladung bei den Geräten deutlich weniger ein störender Faktor werden.

Möglich wird die hohe Ladeleistung durch eine neu entwickelten Akku, der 4 Zellen hat und diese 4 Zellen werden gleichzeitig geladen. Man hat faktisch 4 Akkus verbaut, die gleichzeitig angesteuert und aufgeladen werden. Wie hoch die Wärmeentwicklung dadurch ist und wie lange die Akkus bei dieser Technik halten, wurde bisher noch nicht kommuniziert.

Realme 320W Fast Charging Live Demonstration #Realme Supersonic Charging

Leider fehlt bisher die Hardware für diese neue Technik. Es gibt bisher noch kein Smartphone, das die Aufladung mit 320 Watt unterstützen würde und Realme hat bisher auch keine Geräte angekündigt, die diesen Standard mitbringen würden. Daher bleibt offen, wann zum ersten Mal ein Gerät mit 320 Watt Aufladung auf den Markt kommen wird. Dazu fehlen auch noch passende Netzteile. Auch hier ist noch unklar, wann man diese Technik wird kaufen können.

Für den deutschen Markt sieht es allerdings grundsätzlich nicht gut aus. Realme hat immer noch den deutschen Shop abgeschaltet und bietet die eigenen Smartphones damit nicht direkt in Deutschland an. Fans müssen sich also Modelle mit der neuen Technik wenn dann über Drittanbieter-Shops besorgen.

Zuletzt aktualisiert: 17. August 2024