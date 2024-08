Snapdragon 7s Gen 3 Prozessor soll zuerst bei Xiaomi erscheinen

Qualcomm Technologies, Inc. hat die Snapdragon® 7s Gen 3 Mobile Plattform vorgestellt, die auf den Erfolgen der 7er-Serie basiert und darauf abzielt, verbesserte Funktionen für eine breitere Nutzerbasis bereitzustellen. Die neue Plattform bietet On-Device-Generative-AI-Funktionen mit Unterstützung für LLMs, darunter Baichuan-7B und Llama 2 mit 1B Parametern. Zudem beinhaltet sie mobile Gaming-Erlebnisse, die von der Qualcomm® Adreno™ GPU unterstützt werden, sowie professionelle Kamera- und Videoaufnahmefunktionen wie 12-Bit-Triple-ISP und 4K sHDR.

Chris Patrick, Senior Vice President und General Manager für mobile Handys bei Qualcomm Technologies, Inc., erklärte: „Snapdragon 7s Gen 3 wird das Beste der 7er-Serie auf mehr Mittelklasse-Geräte bringen, indem es ausgewählte Top-Funktionen der 7er-Serie integriert, einschließlich der Unterstützung für On-Device-KI. Diese Plattform ist ein weiteres Beispiel für unser Engagement, Verbrauchern in jeder Preisklasse hochwertige mobile Erlebnisse anzubieten.“

Die Snapdragon 7s Gen 3 Plattform wird zunächst von Xiaomi übernommen, wobei die erste Ankündigung des entsprechenden Geräts für den nächsten Monat erwartet wird. Realme, Samsung und Sharp planen ebenfalls neue Smartphone mit dem Chipsatz.

Baichuan-7B und Llama 2 sind beide moderne KI-Modelle, die für natürliche Sprachverarbeitung entwickelt wurden.

Baichuan-7B ist ein großes Sprachmodell, das für verschiedene Anwendungen in der Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinellem Lernen eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, komplexe Texte zu generieren und zu analysieren, was es zu einem wertvollen Werkzeug für Entwickler und Forscher macht. Mit 7 Milliarden Parametern ist es in der Lage, kontextbezogene Antworten zu liefern und kann in verschiedenen Sprachen arbeiten.

Llama 2 hingegen ist eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Llama-Modells, das von Meta (ehemals Facebook) entwickelt wurde. Dieses Modell ist ebenfalls auf natürliche Sprachverarbeitung fokussiert und wird häufig für Aufgaben wie Textgenerierung, Beantwortung von Fragen und Textklassifikation verwendet. Llama 2 ist für seine Effizienz und Flexibilität bekannt und hat ebenfalls eine große Anzahl von Parametern, die es ihm ermöglichen, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen.

Beide Modelle sind Teil der fortschrittlichen Entwicklungen im Bereich der KI und tragen zur Verbesserung der Interaktion zwischen Mensch und Maschine bei. Sie bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Kundenservice, Content-Erstellung und Forschung.