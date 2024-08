So fügt man Wörter und Abkürzungen der Autokorrektur hinzu

Die Autokorrektur ist eine praktische Funktion auf Smartphones, die dir das Tippen erleichtern soll. Sie analysiert, was du schreibst, und versucht, Tippfehler automatisch zu korrigieren oder ganze Wörter zu vervollständigen. Dein Smartphone hat ein eingebautes Wörterbuch mit Tausenden von Wörtern. Sobald du tippst, vergleichen diese Algorithmen deine Eingabe mit den Wörtern im Wörterbuch. Wenn die Autokorrektur einen Tippfehler erkennt oder denkt, dass du ein bestimmtes Wort meinst, ersetzt sie es automatisch durch das, was sie für richtig hält.

Das ist hilfreich, kann aber zum Problem werden, wenn die Autokorrektur Wörter nicht kennt, die man gerne und oft genutzt. Daher wollen wir hier zeigen, wie man der Autokorrektur neue Wörter beibringt und auch Abkürzungen und neue Wörter zu dieser Funktion hinzufügt. Alternativ kann man die Autokorrektur auch abschalten, damit man keine falsch korrigierten Begriffe mehr bekommt.

Neue Wörter und Abkürzungen der Autokorrektur bei Android Smartphones

Das Hinzufügen weiterer Wörter zur Autokorrektur auf Android-Smartphones kann je nach Tastatur-App und Android-Version leicht variieren.

Generell gibt es zwei Hauptansätze:

1. Direkt in der Tastatur-App:

Google Tastatur (Gboard): Persönlicher Wörterbuch: Öffne die Gboard-Einstellungen, suche nach “Wörterbuch” und tippe auf “Persönliches Wörterbuch”. Hier kannst du neue Wörter hinzufügen. Autokorrektur lernen: Je öfter du ein Wort richtig schreibst, desto eher lernt Gboard es und schlägt es in Zukunft vor.

Samsung Tastatur: Wörterbuch: Die genaue Vorgehensweise kann sich leicht unterscheiden. Suche in den Einstellungen der Tastatur nach Optionen wie “Wörterbuch”, “Persönliche Wörter” oder “Wörter hinzufügen”.

Andere Tastaturen: Einstellungen prüfen: Jede Tastatur-App hat in der Regel ihre eigenen Einstellungen. Suche nach Optionen wie “Wörterbuch”, “Autokorrektur” oder “Sprach” und füge dort neue Wörter hinzu.



2. Über die Systemeinstellungen:

Sprache und Eingabe: Öffne die Einstellungen deines Telefons, gehe zu “Sprache und Eingabe” und suche nach Optionen, um die Tastatur anzupassen oder ein Wörterbuch zu verwalten.

Wenn du mehrere Sprachen verwendest, stelle sicher, dass du das Wort dem richtigen Sprachwörterbuch hinzufügst. Achte darauf, dass du das Wort im richtigen Kontext hinzufügst, damit die Autokorrektur es auch in ähnlichen Situationen vorschlägt. Die meisten Tastaturen unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung. Füge das Wort so hinzu, wie du es am häufigsten verwenden möchtest.

So fügst du der Autokorrektur weitere Wörter auf deinem iPhone hinzu

Das Hinzufügen von individuellen Kürzeln zur Autokorrektur ist eine großartige Möglichkeit, deine Texteingabe zu beschleunigen und Fehler zu minimieren. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Einstellungen öffnen: Tippe auf das graue Zahnradsymbol auf deinem Homescreen, um die Einstellungen zu öffnen. Allgemein: Scrolle nach unten und wähle “Allgemein” aus. Tastatur: Tippe auf “Tastatur”, um die Einstellungen für deine Tastatur zu öffnen. Text ersetzen: Hier findest du alle deine gespeicherten Kürzel. Tippe auf “Text ersetzen”. Neues Kürzel hinzufügen: Um ein neues Kürzel anzulegen, tippe oben rechts auf das Plus-Symbol “+”. Kürzel und Ersatzwort eingeben: Kürzel: Gib das kurze Wort oder die Abkürzung ein, die du verwenden möchtest. Beispielsweise könntest du “gg” als Kürzel für “Gruß Gott” verwenden.

Gib das kurze Wort oder die Abkürzung ein, die du verwenden möchtest. Beispielsweise könntest du “gg” als Kürzel für “Gruß Gott” verwenden. Ersatzwort: Gib das vollständige Wort oder den Satz ein, der durch das Kürzel ersetzt werden soll. Speichern: Tippe auf “Speichern”, um das neue Kürzel zu bestätigen.

Zuletzt aktualisiert: 31. August 2024