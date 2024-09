IFA 2024: Samsung zeigt Smart Home Integration des Galaxy Ring

Samsung arbeitet derzeit daran, den Funktionsumfang des Samsung Galaxy Ring zu erweitern und die Geräte über reine Tracking-Funktionen hinaus mit Features aufzuwerten. Am Stand zur IFA 2024 kann man derzeit sehen, was geplant ist und in welche Richtung Samsung den Ring weiter entwickelt.

Dort gab es einen Demobereich, der die kommende Integration des Galaxy Rings mit SmartThings, der Smart-Home-Plattform von Samsung, präsentierte. In der Demonstration konnte man mit der Hand über ein großes Modell des Galaxy Rings schwenken, um eine SmartThings-Nachtroutine zu starten: Die Lichter schalten sich aus, der Staubsaugerroboter beginnt seine Arbeit und so weiter.

Obwohl dies in der Demonstration durch den vergrößerten Ring aktiviert wird, löst in Wirklichkeit die Schlafüberwachungsfunktion des Rings die Routine aus. Der Galaxy Ring besitzt eine Schlaftracking-Funktion, die, sobald sie feststellt, dass der Nutzer eingeschlafen ist, die zugehörige Smart-Home-Routine aktiviert. Auf diese Weise lassen sich auch weitere Automatisierungen steuern, die an den Tagesrythmus angepasst sind.