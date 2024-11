Samsung Galaxy S26: mehr Versionen durch neues Modell?

Im kommenden Jahr soll es bei der Samsung Galaxy S25 Serie ein neues Modell geben. Das Galaxy S25 Slim könnte die FE-Modelle ablösen und durch ein sehr dünnes Design die Verkaufszahlen von Samsung weiter pushen. Es gibt dazu Hinweise, dass Samsung plant, bei einem Erfolg der Galaxy S25 Slim die Produktpalette umzustellen um die neuen dünnen Smartphones mit bei den Galaxy S26 oder eventuell den Galaxy S27 anzubieten. Dann hätte die Serie vier Smartphones oder aber das Plus-Modell wird durch die neue Slim-Variante ersetzt. Je nachdem, wie sich das neue Gerät schlägt, könnte es daher 2026 deutliche Veränderungen bei den S-Modellen geben. Allerdings sind bisher die Slim-Smartphones von Samsung noch nicht offiziell bestätigt und daher ist noch gar nicht sicher, ob die Modelle überhaupt angeboten werden – von Verkaufszahlen sind wir daher noch sehr weit entfernt.

Display auf iPhone Niveau erwartet

Die neuen Galaxy S25 Modelle im kommenden Jahr werden wohl noch nicht die neuen M14 Displaytechnik bekommen, aber angeblich plant Samsung dieses Update für übernächste Generation. Die Samsung Galaxy S26 sollen mit M14 Display ausgestattet sein und daher die deutlich effektivere Displaytechnik bekommen. Das M14-Panel soll Vorteile in Bezug auf Helligkeit, Stromverbrauch und Lebensdauer bieten. Diese Verbesserungen könnten die Benutzererfahrung erheblich steigern. Diese neue Technik ist bereits in der Pro-Serie der iPhone 16 Modelle verbaut.

Daneben sollen die Modelle (in dem Fall das S26+) mit 16 GB RAM ausgestattet sein. Das war bisher kein großer Vorteil, aber die Galaxy AI spielt RAM mittlerweile eine große Rolle und daher dürften die KI-Systeme bei der Galaxy S26 Serie einen deutlichen Boost erhalten, wenn mehr RAM zur Verfügung steht.

Allerdings muss man davon ausgehen, dass dies aktuell in erster Linie die Planungen für die neue Modellreihe sind. Es wird noch über ein Jahr vergehen, bis Samsung die Galaxy S26 auf den Markt bringt und es kann daher durchaus sein, dass das Unternehmen aus Kostengründen oder auch aufgrund von technischen Problemen Änderungen vornimmt. Generell scheint Samsung aber mittlerweile auf einen Zweijahreszyklus beim Update der Displaytechnik zu setzen und das spräche ebenfalls für die Nutzung im Samsung Galaxy S26.

Schlechte Nachrichten zur Kamera

Die Handykamera bei der S-Serie von Samsung liefert solide Aufnahmen, für Spitzenplatzierungen unter den Kamera-Handys reicht es aber nicht. Das wird wohl auch beim Galaxy S26 so bleiben, denn laut Leaker Ice Universe wird das Unternehmen keine größeren Änderungen bei den Bildsensoren der Modelle vornehmen. Das Galaxy S26 wird daher wohl die Kameratechnik der Galaxy S24 übernehmen und wenn dann nur per Software Neuerungen einspielen. Das wird dann wohl auch bedeuten, dass die Modelle im Vergleich mit den Topmodellen der Konkurrenz noch weiter abrutschen beim Vergleich der Qualität der Aufnahmen – es sei denn Samsung schafft mit der Optimierung der Kamera per Software eine Überraschung.

Samsung Galaxy S26: kommen die Note-Modelle zurück?

Die Galaxy S25 Modelle werden erst in mehreren Monaten erscheinen, aber es gibt bereits Hinweise, was Samsung für deren Nachfolger plant, und wenn die aktuellen Gerüchte stimmen, wir das Unternehmen die Modellpalette etwas umstrukturieren. Dabei sollen die Note-Modelle mit S-Pen Unterstützung für den High-End Bereich wieder kommen. Samsung hat die Note-Serie 2021 eingestellt (sehr zum Ärger einiger Fans), aber nun scheint man sich wieder auf die Stärker dieser Geräte zu besinnen. Allerdings bleibt es auch 2026 bei drei Modelle der Galaxy S26 Serie, so dass es sich in erster Linie um eine Umbenennung der Geräte handelt und nicht um eine komplette Neuausrichtung. Angeblich geplant ist folgende Ausstellung:

Samsung Galaxy S26 => Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+ => Samsung Galaxy S26 pro

Samsung Galaxy S26 ultra => Samsung Galaxy S26 Note

Das Galaxy S26 ultra würde also wegfallen und durch die neuen S26 Note Geräte ersetzt werden.

Leider lässt sich bisher nicht sagen, wie zuverlässig diese Informationen sind. Im Vorfeld der neuen Geräte gibt es immer mal wieder Hinweise auf neue Modellnamen und in den letzten Jahren haben sie sich immer als nicht zutreffend heraus gestellt. Man sollte sich daher noch nicht zu sehr über eine neue Note-Serie freuen, bevor es weitere Bestätigungen für diese Umstellung gibt.

Zuletzt aktualisiert: 4. November 2024