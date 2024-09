Apple Watch Series 10: dünner, schlanker und neue Sensoren

Apple hat gestern die Apple Watch Series 10 vorgestellt, die mit einem verbesserten Design und neuen Funktionen aufwartet, um die beliebteste Uhr der Welt noch leistungsfähiger und intelligenter zu machen. Diese neue Version ist die bisher dünnste Apple Watch, was sie bequemer zu tragen macht als je zuvor. Das Display ist das größte und fortschrittlichste, das Apple je in einer Smartwatch eingesetzt hat. Zu den neuen Funktionen gehören Mitteilungen über Schlafapnoe, schnelleres Laden, die Erkennung von Wassertiefe und -temperatur sowie erweiterte Einblicke in Gesundheit und Fitness durch die Intelligenz von watchOS 11.

Die Apple Watch Series 10 wird in Aluminium- und Titangehäusen angeboten und ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Ein besonderes Highlight ist das neue Finish in Diamantschwarz, das durch seinen reflektierenden, eleganten Look besticht. Die neuen Titangehäuse sind in Natur, Gold und Schiefer erhältlich und verleihen der Uhr einen neuen Glanz. Insgesamt präsentiert sich eine gefächerte Auswahl von sieben verschiedenen Modellen mit unterschiedlichen Farben und Armbändern.

Die Apple Watch Series 10 ist in den Größen 42 mm und 46 mm mit Aluminiumgehäuse im neuen Diamantschwarz, im neuen Roségold und in Silber sowie mit dem neuen Titangehäuse in Natur, Gold und Schiefer erhältlich.

Jede Apple Watch Series 10 mit einem Sport Loop Armband, geflochtenen Solo Loop oder aktualisierten Milanaise Armband ist CO₂ neutral.

Die Apple Watch Hermès ist in den Größen 42 mm und 46 mm in Titan Silber erhältlich, das auf das Edelstahl der vorherigen Generationen abgestimmt ist.

Die Series 10 ist nicht nur dünner, sondern auch nahezu 10 Prozent schlanker als ihre Vorgängermodelle. Sie behält eine Batterielaufzeit von 18 Stunden, sodass Nutzer den ganzen Tag über aktiv bleiben können. Eine Rückseite aus Metall integriert die Antenne direkt in das Gehäuse und sorgt so dafür, dass das Design harmonisch und elegant wirkt. Die Apple Watch Series 10 setzt somit neue Maßstäbe in der Welt der tragbaren Technologie und bietet eine perfekte Kombination aus Stil, Funktionalität und Gesundheitsüberwachung.

Die neuen Apple Watch Modelle können ab sofort reserviert werden, während die offizielle Markteinführung auf den 20. September datiert ist. Jeff Williams, der Chief Operating Officer von Apple, hebt den enorm positiven Einfluss der Apple Watch auf die Menschen hervor, indem sie ihnen hilft, gesund, aktiv und sicher zu bleiben und gleichzeitig mit dem verbunden zu sein, was ihnen wichtig ist. Er betont, dass die Apple Watch Series 10 auf einem Jahrzehnt bahnbrechender Innovationen basiert und nun die fortschrittlichste Version darstellt, die mehr Intelligenz, ein größeres tragbares Display und ein dünneres, eleganteres Design bietet.

Die Preise für die Apple Watch 10 liegen bei 449 Euro. Die neue Apple Watch SE 2024 liegt bei 249 Euro.