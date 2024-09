iOS 18: Apple gibt den Starttermin bekannt

Apple hat mit dem Start der iPhone 16 Reihe auch bekannt gegeben, wann iOS 18 für die weiteren Modelle offiziell verfügbar sein wird. Der Rollozt startet dabei bereits am Montag, 16. September 2024 und wird wie immer als kostenloses Update für die unterstützten Modelle angeboten. Im Vorjahr war der Start von IOS 17 am 18. September – fast exakt ein Jahr später gibt es nun mit iOS 18 den Nachfolger.

Apple Intelligence wird dabei noch nicht mit iOS 18 kommen, sondern als kostenloses Softwareupdate angeboten. Die ersten Funktionen von Apple Intelligence werden nächsten Monat im Rahmen von iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 in Form einer Betaversion verfügbar sein, und in den folgenden Monaten werden weitere Funktionen hinzukommen. Apple Intelligence wird auf den Geräten iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sowie auf iPads und Macs mit M1 oder neuer zugänglich sein. Voraussetzung dafür ist, dass Siri und die Gerätesprache auf Englisch (USA) eingestellt sind.

Wichtig: Apple Intelligence ist in der EU derzeit nicht für das iPhone verfügbar!

iOS 18.1 Beta bestätigt: kein Apple Intelligence für die normalen iPhone 15

Apple hat die neue iOS 18.1 Beta Version veröffentlicht und mit diesem Updaten kommen auch die Apple Intelligence KI Funktionen auf die Geräte. Das Unternehmen hat dabei auch die Geräte erwähnt, die zukünftig die KI Features werden nutzen können und die Liste ist eher kurz. Von den aktuellen iPhone werden nur iPhone 15 pro und iPhone 15 pro max die neuen Funktionen einsetzen können.

Alle älteren Modelle und auch die normalen iPhone 15 Versionen bekommen Apple Intelligence damit nicht. Hintergrund sind wohl technische Einschränkungen. Unklar ist, wie es beim iPhone 16 weiter geht. Sicher scheint, dass auch in diesem Jahr die Pro-Modelle Zugriff auf Apple Intelligence bekommen werden, aber möglicherweise fallen auch hier die normalen Versionen heraus.

Für Nutzer in der EU macht dies aber vorerst ohnehin keinen Unterschied, da Apple Intelligence vorerst nur in den USA angeboten werden soll.

Apple Intelligence ist ein vielversprechender Schritt von Apple in Richtung Künstliche Intelligenz, der tief in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia integriert ist. Es nutzt die volle Leistung der Apple Chips, um Sprache und Bilder zu verstehen und zu generieren, in Apps Aktionen auszuführen und mit persönlichem Kontext alltägliche Aufgaben zu vereinfachen.

Einige der wichtigsten Funktionen, die Apple Intelligence bietet:

Erweiterte App-Integration: Entwickler können neue Aktionen für Siri definieren, die in ihren Apps ausgeführt werden können. Dadurch wird das Spektrum der möglichen Aufgaben, die du mit Siri erledigen kannst, erheblich erweitert.

KI-Sprachmodell: Apple Intelligence verfügt über ein leistungsstarkes Sprachmodell, das es ermöglicht, natürliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Dadurch kann Siri Hunderte neuer Aktionen in und zwischen Apps ausführen. Du kannst zum Beispiel sagen: „Zeig mir den Artikel über Zikaden von meiner Leseliste“ oder „Schick die Fotos vom Grillen am Samstag an Malia“, und Siri führt diese Anfragen aus.

KI-Bildgenerierung: Obwohl noch nicht explizit erwähnt, ist es wahrscheinlich, dass Apple Intelligence auch Funktionen zur Bildgenerierung bieten wird, ähnlich wie es bei anderen KI-Modellen der Fall ist. Dies könnte beispielsweise für die Erstellung von personalisierten Bildern oder die Verbesserung von Fotos verwendet werden.

KI-Sprachassistent: Siri wird durch Apple Intelligence deutlich intelligenter und kann komplexere Aufgaben erledigen. Sie kann Folgefragen verstehen, Aktionen auf dem Bildschirm ausführen und sich besser an deinen individuellen Sprachstil anpassen.

Persönlicher Kontext: Apple Intelligence berücksichtigt deinen persönlichen Kontext, um dir relevantere Ergebnisse zu liefern. So können beispielsweise deine Benachrichtigungen automatisch sortiert werden, oder Siri kann dir Vorschläge machen, die auf deinen aktuellen Aktivitäten und Interessen basieren.

Neue Schreib- und Kommunikationstools: Apple Intelligence bietet systemweite Schreibwerkzeuge, die in verschiedenen Apps wie Mail, Notes und Safari verfügbar sind. Diese Werkzeuge ermöglichen es dir, Texte zu korrigieren, umzuschreiben, zusammenzufassen und vieles mehr.

Zuletzt aktualisiert: 10. September 2024