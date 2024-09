iPhone 16: keine Preiserhöhung, aber viele Funktionen der Pro-Serie

Die iPhone 16 und das iPhone 16 Plus wurden gestern von Apple vorgestellt und bringen eine Reihe bemerkenswerter Neuerungen mit sich, die die Nutzererfahrung erheblich verbessern. Beide Modelle sind mit dem neu entwickelten A18 Chip ausgestattet, der für einen signifikanten Fortschritt in der Performance und Effizienz sorgt. Dies ermöglicht nicht nur das Spielen von anspruchsvollen AAA-Games, sondern auch eine deutlich längere Batterielaufzeit, was für viele Nutzer von großer Bedeutung ist.

Ein herausragendes Merkmal der neuen Modelle ist die Kamerasteuerung, die erstmals eingeführt wurde und den Nutzern eine verbesserte Interaktion mit dem fortschrittlichen Kamera-System bietet. Mit der neuen 48 MP Fusion Kamera können Anwender:innen Fotos erstellen, da sie mit einer 2x Tele-Option und einer Ultraweitwinkel-Kamera ausgestattet ist, die Makrofotos ermöglicht. Darüber hinaus können Nutzer ihre Bilder mit den fotografischen Stilen der nächsten Generation anpassen und besondere Momente in räumlicher Foto- und Videoaufnahme festhalten, was für ein intensiveres Erlebnis sorgt.

Ein weiteres innovatives Feature ist die Actiontaste, die einen schnellen Zugriff auf nützliche Funktionen ermöglicht. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit und Effizienz beim Umgang mit dem Smartphone. Das iPhone 16 und iPhone 16 Plus sind in zwei Display-Größen erhältlich: 6,1″ und 6,7″, was den Nutzern die Wahl zwischen kompakten und größeren Geräten ermöglicht.

Darüber hinaus wird das iPhone 16 in fünf kräftigen Farben angeboten: Schwarz, Weiß, Pink, Blaugrün und Ultramarin. Die Geräte sind für die Nutzung von Apple Intelligence optimiert, einem benutzerfreundlichen System, das persönliche Kontexte versteht und die Privatsphäre der Nutzer schützt.

Die Vorbestellung für das iPhone 16 beginnt am 13. September, während die Markteinführung für den 20. September geplant ist. Mit all diesen aufregenden Neuerungen und Verbesserungen stellen das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus einen bedeutenden Fortschritt in der Smartphone-Technologie dar. Laut Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing bei Apple, werden diese Fortschritte einen echten Unterschied im Leben der Nutzer:innen machen und sind der perfekte Zeitpunkt für ein Upgrade oder den Umstieg auf ein iPhone.

Das iPhone 15 und iPhone 15 Plus werden in Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz mit Speicherkapazitäten von 128 GB, 256 GB und 512 GB, ab 949 Euro inkl. MwSt. oder 39,54 Euro pro Monat bzw. ab 1.099 Euro inkl. MwSt. oder 45,79 Euro pro Monat erhältlich sein. Damit liegen die Modelle auf einem Preisniveau mit den Geräten aus dem Vorjahr – Preiserhöhungen gibt es also bei iPhone 16 und 16 plus nicht.

Zuletzt aktualisiert: 10. September 2024