Ruhe beim Samsung Galaxy A04 und A04s: alle Anrufe blockieren – Handy bedeuten Kommunikation und daher bieten auch die Samsung Galaxy A04 Modelle eine ganze Reihe von Möglichkeiten, mit Freunden und Bekannten in Kontakt zu bleiben. Anrufe sind dabei nur noch eine Form der Kommunikation und oft ist diese Möglichkeit mittlerweile deutlich im Hintergrund und es werden eher Messenger und Video-Calls genutzt, um in Kontakt zu bleiben.

Dennoch kann natürlich auch die Telefonie nerven, wenn beispielsweise Spammer die eigene Rufnummer entdeckt haben oder man täglich mehrere Anrufe per Robo Call und angeblich von Interpol bekommt. Dazu rufen ab und an auch angebliche Microsoft Mitarbeiter an, die es auf den Zugang zum eigenen Rechner abgesehen haben. Wie man in solchen Fällen die Rufnummer sperrt und auch, wie man sich komplett vor Calls schützen kann, wollen wir in diesem Artikel erklären.

Um eine Rufnummer auf Samsung-Geräten zu sperren, öffnet man zuerst die Telefon-App oder die Rufnummernliste, in der die Kontakte gespeichert sind. In der oberen rechten Ecke befindet sich das “Drei-Punkte-Symbol” für das Menü. Nach dem Antippen wählt man “Einstellungen” aus, was zum Menüpunkt “Nummern sperren” führt. Hier kann man nicht nur unerwünschte Kontakte sperren, sondern auch anonyme Anrufe blockieren. Die zu blockierende Nummer lässt sich auch manuell eingeben, um Anrufe von dieser zu unterbinden.

Was tun, wenn die “Sperr-Option” nicht vorhanden ist?

Falls man alle im Oberen geschilderte Methode zu finden versucht hat und dabei scheiterte, muss man nicht verzweifeln. Es kann sein, dass der Smartphone Hersteller diese Option nicht eingebaut hat. Das Problem lässt sich aber leicht lösen. So gibt es zahlreiche Anwendungen, die die Rufnummernsperrung durchführen. Bei diesen kann man neben einer gewöhnlichen Sperre auch eine begrenzte – ob es nun um Uhrzeit oder um ein Tag geht – einstellen. Im Weiteren sollen diese Programme näher dargestellt werden.

Dazu kann man Apps als Spamschutz und generell gegen Calls nutzen. Es gibt mehrere effektive Möglichkeiten, Spam-Anrufe auf deinem Samsung Galaxy A04 zu blockieren. Hier sind einige der beliebtesten Optionen:

1. Integrierte Funktionen des Samsung Galaxy A04:

Anrufer-ID und Spam-Schutz: Samsung bietet eine eigene Funktion an, um unerwünschte Anrufe zu identifizieren und zu blockieren. Aktivierung: Einstellungen > Anrufe > Anrufer-ID und Spam-Schutz. Funktion: Die App analysiert eingehende Anrufe und markiert potenzielle Spam-Anrufe. Du kannst dann entscheiden, ob du diese Anrufe blockieren möchtest.



2. Drittanbieter-Apps aus dem Google Play Store:

Truecaller: Eine der bekanntesten Apps zur Identifizierung von Spam-Anrufern. Funktionen: Blockiert Anrufe von bekannten Spammern, zeigt detaillierte Informationen über Anrufer an und ermöglicht das manuelle Blockieren von Nummern.

Hiya: Ähnlich wie Truecaller bietet Hiya umfangreiche Funktionen zur Spam-Erkennung und -Blockierung. Zusätzliche Funktionen: Reverse-Lookups, Spam-SMS-Filterung.

Calls Blacklist: Eine einfach zu bedienende App, die es dir ermöglicht, eine eigene Blacklist von Telefonnummern zu erstellen.

Whoscall: Eine weitere beliebte Option mit einer großen Datenbank an Spam-Nummern.



Zuletzt aktualisiert: 9. September 2024