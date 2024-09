OnePlus 13 schneller als iPhone 16 pro

Gestern hab es erste Testergebnisse der neuen OnePlus13 Modelle (PJZ110) im Geekbench6 Leistungstest und die Ergebnisse sahen richtig gut aus. Vor allem im Multi-Core Test (bei dem die Leistungsfähigkeit aller Kerne ermittelt wird) konnten die Geräte punkte und einen Wert von über 10.000 Punkten erreichen. Damit sind die OnePlus 13 sogar schneller als die neuen iPhone 16 pro, die im gleichen Text nur ca. 8.500 Punkte erreichen.

OnePlus scheint also bei der Optimierung des neuen Snapdragon 8 Gen 4 Prozessors viel richtig gemacht zu haben und konnte wirklich viel Power aus dem neuen Chipsatz heraus holen. Dazu wurde auch direkt mit Android 15 gearbeitet – eventuell hat auch die neue Version des Betriebssystems Einfluss auf die guten Werte.

Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich diese Ergebnisse so auch in der Praxis bestätigen. In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Probleme mit den Leistungstest von OnePlus, weil die Modelle die Testszenarien erkannten und dann besonders viel Power freigeschaltet hatten. Teilweise hatten Geekbench die OnePlus Modelle daher gar nicht mehr im Ranking gelistet, weil man dieses Verhalten als Cheating einstuftet. Daher ist offen, ob die richtig guten Werte der OnePlus 13 auch wieder vor allem auf einen Performance-Modus beruhen, der in der Praxis möglicherweise gar nicht zum Einsatz kommt.

Zuletzt aktualisiert: 12. September 2024