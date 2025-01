OnePlus 13: offizieller Start in Deutschland ab 1.049 Euro

Der internationale Launch der OnePlus 13 ist durch und auch in Deutschland sind die Modelle im Handel zu haben. Allerdings hat das Unternehmen den Preis kräftig erhöht. Die OnePlus 13 sind 100 Euro teurer als im Vorjahr und kosten nun 1049 Euro im Shop. Allerdings zahlt man diesen Preis wohl nicht offiziell, denn OnePlus hat gleichzeitig eine ganze Reihe von Aktionen gestartet. Wer derzeit ein neues OnePlus 13 kauf bekommt:

Bis zu 50,00 € RABATT per Gutschein

Bis zu 100,00 € RABATT

100 € Rabatt auf 16GB, nur verfügbar vom 7. Januar bis 5. Februar

einen Bang & Olufsen Beosound Explore Speaker im Wert von 249 € oder eine OnePlus Watch 2R im Wert von 279 € KOSTENLOS

Das macht den Preisvergleich nicht ganz einfach, aber man kann davon ausgehen, dass die Preise zumindest etwas über denen aus dem Vorjahr liegen.

IP69 Schutzklasse offiziell auch für Deutschland bestätigt

OnePlus teasert gerade wieder die Technik der neuen OnePlus 13 an um damit auf den Start der neuen Modelle aufmerksam zu machen. Dabei hat das Unternehmen bestätigt, dass die Geräte auch in Deutschland mit Schutzklasse IP69/IP68 auf den Markt kommen werden. Das OnePlus 13 erreicht damit einer der höchsten Schutzklassen, die es derzeit bei Handymodellen gibt.

Die IP69 Schutzklasse ist dabei eine spezifische Klassifizierung, die den Schutz von elektrischen Geräten gegen das Eindringen von Staub und Wasser beschreibt:

Staubdicht : Geräte mit der IP69 Schutzklasse sind vollständig gegen das Eindringen von Staub geschützt. Das bedeutet, dass kein Staub in das Gehäuse eindringen kann, was besonders wichtig für die Funktionalität und Langlebigkeit der Geräte ist.

: Geräte mit der IP69 Schutzklasse sind vollständig gegen das Eindringen von Staub geschützt. Das bedeutet, dass kein Staub in das Gehäuse eindringen kann, was besonders wichtig für die Funktionalität und Langlebigkeit der Geräte ist. Hoher Wasserschutz: Die IP69 Schutzklasse bietet einen sehr hohen Schutz gegen Wasser. Geräte, die diese Klassifizierung haben, sind gegen starkes Strahlwasser aus verschiedenen Winkeln geschützt. Dies wird oft durch Hochdruck- und Dampfreinigung getestet, was sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die IP69 Schutzklasse eine der höchsten Schutzarten ist, die für Geräte in anspruchsvollen Umgebungen erforderlich ist. Sie gewährleistet, dass die Geräte sowohl staub- als auch wasserdicht sind, was ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erhöht.

OnePlus 13 schneller als iPhone 16 pro

Gestern hab es erste Testergebnisse der neuen OnePlus13 Modelle (PJZ110) im Geekbench6 Leistungstest und die Ergebnisse sahen richtig gut aus. Vor allem im Multi-Core Test (bei dem die Leistungsfähigkeit aller Kerne ermittelt wird) konnten die Geräte punkte und einen Wert von über 10.000 Punkten erreichen. Damit sind die OnePlus 13 sogar schneller als die neuen iPhone 16 pro, die im gleichen Text nur ca. 8.500 Punkte erreichen.

OnePlus scheint also bei der Optimierung des neuen Snapdragon 8 Gen 4 Prozessors viel richtig gemacht zu haben und konnte wirklich viel Power aus dem neuen Chipsatz heraus holen. Dazu wurde auch direkt mit Android 15 gearbeitet – eventuell hat auch die neue Version des Betriebssystems Einfluss auf die guten Werte.

UPDATE Es ist ein weiterer Speedtest des OnePlus 13 aufgetaucht, der vergleichbare Ergebnisse zeigt. Der erste Test scheint daher kein Ausreißer gewesen zu sein, sondern die Leistung des OnePlus 13 ist reproduzierbar so hoch.

Allerdings bleibt abzuwarten, ob sich diese Ergebnisse so auch in der Praxis bestätigen. In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Probleme mit den Leistungstest von OnePlus, weil die Modelle die Testszenarien erkannten und dann besonders viel Power freigeschaltet hatten. Teilweise hatten Geekbench die OnePlus Modelle daher gar nicht mehr im Ranking gelistet, weil man dieses Verhalten als Cheating einstuftet. Daher ist offen, ob die richtig guten Werte der OnePlus 13 auch wieder vor allem auf einen Performance-Modus beruhen, der in der Praxis möglicherweise gar nicht zum Einsatz kommt.