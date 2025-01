Samsung Galaxy Ring: Neues Patent zeigt Steuerungsmöglichkeiten

Samsung arbeitet derzeit an der Weiterentwicklung des Galaxy Ring und ein neues Patent zeigt, in welche Richtung das Unternehmen den smarten Ring weiter entwickeln will. Dabei sollen Steuerungsmöglichkeiten hinzugefügt werden um eine Kommunikation über den Ring zu ermöglichen.

Samsung beschreibt im Patent ein tragbares Gerät, wie z. B. einen Smart Ring, das aus mehreren Komponenten besteht. Es verfügt über eine erste Oberfläche, die dem Körper des Benutzers zugewandt ist, und eine gegenüberliegende zweite Oberfläche. Zwischen diesen beiden Oberflächen befinden sich eine Kommunikationsschaltung, ein oder mehrere Sensoren und mindestens ein Prozessor.

Der Prozessor ist so programmiert, dass er mithilfe der Sensoren während eines bestimmten Zeitintervalls Klopfdaten erkennt. Auf Grundlage dieser Daten kann der Prozessor ein bestimmtes Tippmuster identifizieren. Basierend auf diesem Muster sendet der Prozessor ein Signal an ein externes elektronisches Gerät, das mit dem tragbaren Gerät verbunden ist, und führt eine entsprechende Funktion aus.

Auf diese Weise kann man keine komplexen Daten übermitteln, aber beispielsweise Steuerungsimpulse geben um eine Kamera auszulösen oder die InEars zu aktivieren. Auch Notrufe könnten damit möglich sein, wenn der Ring beispielsweise bei den Gesundheitsdaten problematisch Werte erkennt und der Nutzer über den Ring dann Hilfe anfordert.

Allerdings ist nicht bekannt, ob Samsung wirklich eine Umsetzung dieses Patentes im Galaxy Ring plant. Oft bleiben Patente auch einfach in der Schublade liegen.

Zuletzt aktualisiert: 9. Januar 2025