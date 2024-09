Neuer Dimensity 9400 Prozessor: Start-Termin offiziell bekannt

Wie erwartet wird Mediatek den neuen eigenen Top-Prozessor bereits im Oktober vorstellen und das Unternehmen hat auch bereits den Termin dazu veröffentlicht. Der neue Chipsatz wird demnach am 9.Oktober 2024 präsentiert und steht danach für die Unternehmen in ihren neuen Smartphones zu Verfügung. Spannnend wird dabei vor allem, was der neue Chipsatz an KI Funktionen unterstützen wird.

Das ist bereits zum Dimensity 9400 Chipsatz bekannt

Qualcomm bietet erst seit kurzer Zeit den AI Performance-Tests online an, aber es gibt jetzt bereits einige sehr interessante Ergebnisse und unter anderem ist auch der neue Dimensity 9400 Prozessor von Mediatek aufgetaucht (unter der Bezeichnung k6991v1_64). Der Chipsatz ist das Top-Prozessor des Unternehmens und stellt damit im Android Bereich wohl die größte Konkurrenz des Snapdragon 8 Gen 4 dar – bei deutlich geringeren Kosten. Daher wird spannend zu sehen, welche Performance der neue Prozessor bieten kann und ob diese vielleicht sogar vor den Werten des Gen 4 Chipsatzes liegen wird.

Der Aufbau des neuen Prozessors sieht dabei wie folgt aus:

1 × 3.63GHz

3 × 2.80GHz

4 × 2.10GHz

GPU: Mali-G925-Immortalis MC12

MediaTek hat bei der Entwicklung des Cortex-X925-Kerns eng mit Arm zusammengearbeitet, um eine optimale Leistung zu erzielen. Leider liefern die AI Werte aus dem Geekbench Test noch keine wirkliche Vergleichbarkeit, so dass offen bleiben muss, welche Leistung man tatsächlich erwarten kann und wie gut sich der jenen Dimensity 9400 im Vergleich schlägt. Die Produktion in einem fortschrittlichen 3nm-Prozess soll dabei für eine hohe Energieeffizienz und eine verbesserte Leistung sorgen.

Die ersten Smartphones mit dem Dimensity 9400 sollen bereits Mitte Oktober 2024 auf den Markt kommen.