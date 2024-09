Telekom Tarife: Bis zu 160 GB Datenvolumen monatlich für junge Kunden

Die Telekom spendiert auch jungen Kunden unter 28 Jahren ein Tarifupdate und rüstet das Datenvolumen der Angebote deutlich auf. Im kleinsten Tarif wird es ab 1. Oktober immerhin 40 GB Datenvolumen geben und beim größten Tarif gibt rs is zu 160 GB monatlich. Die sogenannten Young Tarife der Telekom stehen aber wirklich nur für Kunden unter 28 Jahren zur Verfügung. Wer bereits älter ist, kann leider nicht darauf zurückgreifen und muss die normalen MagentaMobil Tarife der Telekom nutzen.

Das Unternehmen schreibt zur Neuerung:

Gute Nachricht für alle jungen Leute unter 28 Jahren: Die Telekom führt zum 1. Oktober 2024 auch für die junge Zielgruppe neue Mobilfunk-Tarife ein und verdoppelt in MagentaMobil Young das monatliche Datenvolumen. Im MagentaMobil S Young gibt es nun 40 GB, im MagentaMobil M Young sind es 80 GB und im MagentaMobil L Young beeindruckende 160 GB. Doch das ist noch nicht alles: Wer eine Telekom-Mobilfunk-Streaming-Option zu seinem Tarif hinzufügt oder ein bereits bestehendes Abo der teilnehmenden Streaming-Partner mitbringt, kann sich auf zusätzliche 50 Prozent mehr Datenvolumen freuen. Ein Upgrade, das sich sehen lassen kann!

Und damit nicht genug. Die Telekom reduziert weiterhin den monatlichen Grundpreis für die ersten zwölf Monate für alle, die einen MagentaMobil Young Tarif neu abschließen. Mobiles Surfen und Telefonieren im überragenden 5G Netz der Telekom* wird damit für junge Leute im Alter zwischen 18 und 27 Jahren so attraktiv wie nie. „Streamingdienste sind mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Teil unseres Lebens, besonders bei jungen Menschen. Von Videos bis hin zu Musik und Podcasts werden die Inhalte jederzeit und überall konsumiert. Mit dem neuen Young-Streaming-Vorteil wächst das mobile Datenvolumen in den Tarifen noch einmal kräftig an – und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis in unserem 5G-Netz.