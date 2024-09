Das sind die Unterschied zwischen Xiaomi 14T und 14T pro

Performance

• MediaTek Dimensity 8300-Ultra- CPU:1x Cortex-A715, up to 3.35GHz3x Cortex-A715, up to 3.2GHz4x Cortex-A510, up to 2.2GHz- GPU: Arm Mali-G615 MC6- AI: MediaTek NPU 780- 4nm power-efficient manufacturing process• RAM: LPDDR5X 8533Mbps• Storage: UFS 4.0• Available configurations- 12GB, 256GB+8GB Ultra Space- 12GB, 512GB+16GB Ultra Space

• MediaTek Dimensity 9300+- CPU:1 X Cortex-X4, up to 3.4GHz3 X Cortex-X4, up to 2.85GHz4 X Cortex-A720, up to 2.0GHz- GPU: Immortalis-G720 MC12- AI: MediaTek NPU 790 (Generative AI)- 4nm power-efficient manufacturing process• RAM: LPDDR5X 8533Mbps• Storage: UFS 4.0• Available configurations- 12GB, 256GB+8GB Ultra Space- 12GB, 512GB+16GB Ultra Space- 12GB, 1TB+32GB Ultra Space