Honor Magic 7: gleich 5 Modelle geplant

Honor arbeitet derzeit am Honor Magic 7 und damit am Nachfolger der Magic-Serie. Es gibt dabei neue Leaks zu den Geräten und wenn die Informationen stimmen, wird es wohl in diesem Jahr 5 Modell-Varianten geben. Das Lineup soll wie folgt aussehen:

PTP-AN0 magic 7

PTP-AN10 magic 7 Pro

PTP-AN60 magic 7 Pro (satellite)

PTP-AN20 magic 7 Ultimate

PTP-AN70 magic 7 Porsche Design (satellite)

Die Satellite Versionen haben dabei Satelliten-Verbindungen und können Notrufe auch ohne Mobilfunk-Netz absetzen, wenn die Verbindung zu einem Satellit hergestellt werden kann. Honor will diese Technik offensichtlich nicht für alle Honor Magic 7 Smartphones bereit stellen, sondern nur für bestimmte Modell-Versionen (die dann wohl auch etwas teurer sind).

Zeitnah sollen allerdings wohl nur die Magic 7 und Magic 7 pro veröffentlicht werden, die Ultimate Modelle könnten etwas später kommen. Möglicherweise muss man bis Anfang 2025 warten, bis diese Geräte verfügbar sind.

Dazu sind diese Infos aktuell nur die Honor Planungen für den Markt in China. Ob alle Modelle auch nach Deutschland kommen und wann es soweit sein könnte, ist bisher noch offen. Die Magic 6 Serie ist aber auch in Deutschland verfügbar, daher gehen wir davon aus, dass auch die Honor Magic 7 in Deutschland in den Handel kommen werden – wenn auch wahrscheinlich mit etwas Verzögerung.