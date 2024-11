Honor Magic 7: Internationaler Start im Januar

Honor hat begonnen, die Honor Magic 7 auch international anzuteasern und wahrscheinlich werden die neuen Modelle bereits am 27. Januar auch für den globalen Markt vorgestellt. Dann dürften die Modelle wohl zeitnah auch für deutsche Nutzer zur Verfügung stehen. Allerdings werden die neuen Smartphones wohl teurer werden. Das Honor Magic 7 pro soll 1399 Euro kosten und liegt damit preislich sogar über die Pro-Modelle anderer Hersteller. Honor hat also wieder viel Technik in die neuen Modelle verbaut, lässt sich dies aber auch wieder gut bezahlen.

Start in China offiziell am 30. Oktober

Honor hat mittlerweile den Launch der neuen Modelle offiziell angekündigt. Die Magic 7 werden am 30. Oktober vorgestellt und gehen dann wohl auch zeitnah in China an den Start. Sie werden auch die ersten Geräte mit MagicOS 9.0 sein und vor allem die neuen AI Funktionen der Magic 7 Serie werden mit großem Interesse erwartet. Wann die Modelle in Deutschland in den Handel kommen werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

UPDATE II Es kursiert auch bereits ein Datenblatt mit den Hinweisen zur Technik für beide Modelle:

UPDATE Es gibt weitere Hinweise zur Technik und dem Design. Die Modelle sollen bis zu 1 TB Speicher mitbringen und in 4 bzw. 5 Farben zu bekommen sein.

Honor Magic 7:

Variants: 512GB, 1TB

Colors: Gold | White | Black | Blue | Gray Honor

Magic7 Pro:

Variants: 256GB, 512GB, 1TB

Colors: White | Black | Blue | Gray

Honor Magic 7: gleich 5 Modelle geplant

Honor arbeitet derzeit am Honor Magic 7 und damit am Nachfolger der Magic-Serie. Es gibt dabei neue Leaks zu den Geräten und wenn die Informationen stimmen, wird es wohl in diesem Jahr 5 Modell-Varianten geben. Das Lineup soll wie folgt aussehen:

PTP-AN0 magic 7

PTP-AN10 magic 7 Pro

PTP-AN60 magic 7 Pro (satellite)

PTP-AN20 magic 7 Ultimate

PTP-AN70 magic 7 Porsche Design (satellite)

Die Satellite Versionen haben dabei Satelliten-Verbindungen und können Notrufe auch ohne Mobilfunk-Netz absetzen, wenn die Verbindung zu einem Satellit hergestellt werden kann. Honor will diese Technik offensichtlich nicht für alle Honor Magic 7 Smartphones bereit stellen, sondern nur für bestimmte Modell-Versionen (die dann wohl auch etwas teurer sind).

Zeitnah sollen allerdings wohl nur die Magic 7 und Magic 7 pro veröffentlicht werden, die Ultimate Modelle könnten etwas später kommen. Möglicherweise muss man bis Anfang 2025 warten, bis diese Geräte verfügbar sind.

Dazu sind diese Infos aktuell nur die Honor Planungen für den Markt in China. Ob alle Modelle auch nach Deutschland kommen und wann es soweit sein könnte, ist bisher noch offen. Die Magic 6 Serie ist aber auch in Deutschland verfügbar, daher gehen wir davon aus, dass auch die Honor Magic 7 in Deutschland in den Handel kommen werden – wenn auch wahrscheinlich mit etwas Verzögerung.