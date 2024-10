Apple: neues iPad mini startet ab 599 Euro

Apple hat die neuste Version der iPad mini Modelle vorgestellt und setzt dabei auf viel Leistung auf kleinen Raum. Die neuen Modelle können dazu Apple Intelligence unterstützen – wenn die AI endlich fertig wird. Möglich machen die der A17 Pro Chip für die Performance und genug RAM um die AI Anwendungen auch laufen lassen zu können.

„Es gibt auf der Welt kein Gerät wie das iPad mini, das für seine Kombination aus leistungsstarker Performance und Vielseitigkeit in unserem mit Abstand mobilsten Design geschätzt wird. Das iPad mini spricht eine breite Gruppe von Nutzer:innen an und ist für Apple Intelligence entwickelt worden, das intelligente Features ermöglicht, die leistungsstark, personalisiert und privat sind“, sagt Bob Borchers, Vice President of Worldwide Marketing bei Apple. „Mit dem leistungsstarken A17 Pro Chip, schnelleren Verbindungen und Unterstützung für den Apple Pencil Pro liefert das iPad mini ein vollwertiges iPad Erlebnis in unserem mobilsten Design – und das zu einem großartigen Preis-Leistungsverhältnis.“

Die Vorbestellungen für die neuen Modelle sind dabei bereits gestartet. Offiziell gehen die iPad mini aber erst ab dem 23. Oktober in den Handel.

Apple Intelligence steht allerdings nach wie vor auch auf den neuen iPad mini nicht zur Verfügung. Die KI soll erst mit iPadOS 18.1 auf die Modelle kommen und Apple spricht davon, dass iPadOS 18.1 noch in diesem Monat zur Verfügung stehen wird. Zumindest in den USA können sich Nutzer des iPad Mini daher noch im Oktober über die neuen Funktionen freuen.

In der EU bleibt es dabei, dass Apple die KI Systeme vorerst nicht anbietet. Im Kleingedruckten heißt es daher auch recht deutlich: “ Apple Intelligence ist aktuell auf dem iPad innerhalb der EU nicht verfügbar.“. Im Laufe des nächsten Jahres (2025) soll aber die Technik dann auch für EU Nutzer zur Verfügung stehen und irgendwann 2025 wird also Apple Intelligence auch auf die iPad mini kommen – wann genau steht aber bisher noch nicht fest.

Zuletzt aktualisiert: 16. Oktober 2024