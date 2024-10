Das sind die AI Systeme der Handy-Hersteller im Überblick

Derzeit setzen viele Handyhersteller auf verschiedene AI-Systeme, um die Benutzererfahrung zu verbessern und innovative Funktionen anzubieten. Die Systeme basieren dabei in der Regel auf LLM Modellen um die Interaktion mit dem User möglichst natürlich zu halten. Hier sind einige der prominentesten Systeme, die von verschiedenen Herstellern verwendet werden:

Galaxy AI

Galaxy AI von Samsung bezieht sich auf die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in verschiedene Produkte und Dienstleistungen der Galaxy-Reihe. Diese Technologie wurde über Jahre hinweg entwickelt und zielt darauf ab, das Nutzererlebnis zu verbessern, indem sie kreative, produktive und unkomplizierte Lösungen bietet.

Hauptfunktionen von Galaxy AI:

Circle To Search: Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, Informationen schnell zu suchen, indem sie einfach einen Kreis um den gewünschten Inhalt ziehen. Live-Übersetzung: Mit dieser Funktion können Inhalte von Webseiten in Echtzeit übersetzt werden, was die Kommunikation und den Zugang zu Informationen erleichtert. Generative Fotobearbeitung: Galaxy AI bietet Werkzeuge zur kreativen Bearbeitung von Fotos, die es Nutzern ermöglichen, ihre Bilder auf innovative Weise zu gestalten. Foto-Assistent: Diese Funktion hilft Nutzern, das Beste aus ihren Fotos herauszuholen, indem sie Vorschläge zur Verbesserung und Bearbeitung bietet.

Die Integration dieser KI-Funktionen in Samsung-Geräte soll den Alltag der Nutzer bereichern und ihnen helfen, ihre Aufgaben effizienter zu erledigen. Galaxy AI ist somit ein wichtiger Bestandteil der modernen Galaxy-Smartphones und -Geräte.

Die Galaxy AI-Funktionen von Samsung werden in mehreren Modellen unterstützt. Hier ist eine Übersicht der unterstützten Geräte:

Galaxy S-Serie:

Galaxy S24

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S21

Galaxy Z-Serie:

Z Fold5

Z Fold4

Z Flip5

Z Flip3

Galaxy Tab-Serie:

Tab S9

Tab S8-Serie

Zusätzlich wird das Update für die oben genannten Modelle im Rahmen der One UI 6.1 und One UI 6.1.1 Softwareversionen bereitgestellt. Die neuen Funktionen umfassen unter anderem Live-Übersetzungen und Transkriptionshilfen, die den Nutzern helfen, ihren Alltag zu erleichtern.

Advanced AI Xiaomi

Advanced AI von Xiaomi bezieht sich auf die fortschrittlichen Künstliche Intelligenz-Technologien, die in viele ihrer Produkte und Dienstleistungen integriert sind. Diese Technologien zielen darauf ab, das Nutzererlebnis zu optimieren und innovative Funktionen bereitzustellen. Zu den Hauptmerkmalen von Advanced AI bei Xiaomi gehören die intelligente Sprachsteuerung, die es Nutzern ermöglicht, ihre Geräte durch Sprachbefehle zu steuern, sowie die Fotografie-Optimierung, bei der die integrierte KI die Qualität von Fotos verbessert, indem sie Szenen automatisch erkennt und Anpassungen vorschlägt. Darüber hinaus ermöglicht Advanced AI eine nahtlose Integration von Smart Home-Geräten, sodass Nutzer ihre Geräte zentral steuern und automatisieren können. Die KI lernt auch aus dem Nutzerverhalten, um maßgeschneiderte Empfehlungen und Inhalte bereitzustellen, die den individuellen Vorlieben entsprechen. Zudem trägt sie zur Energieeffizienz bei, indem sie die Nutzungsmuster analysiert und entsprechende Anpassungen vornimmt. Xiaomi setzt auf Advanced AI, um innovative Lösungen zu schaffen, die das tägliche Leben der Nutzer einfacher und effizienter gestalten. Diese Technologien sind ein zentraler Bestandteil der Produktstrategie von Xiaomi und helfen, das Unternehmen als Vorreiter im Bereich der Smart-Device-Technologie zu positionieren.

Google Gemini

Google Gemini ist eine Familie von multimodalen großen Sprachmodellen (LLM), die von der Tochtergesellschaft Google DeepMind entwickelt wurde. Dieses Modell stellt den leistungsstärkeren Nachfolger des Modells PaLM 2 dar und bietet die Fähigkeit, mehrere Datentypen gleichzeitig zu verarbeiten. Dazu gehören Text, Bilder, Audio, Video und Computer-Code. Die Entwicklung von Gemini erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen DeepMind und Google Brain, die nun unter dem Namen Google DeepMind agieren. Gemini wurde am 6. Dezember 2023 angekündigt und positioniert sich als direkter Konkurrent zu OpenAI’s GPT-4. Diese Eigenschaften machen Gemini zu einem innovativen Ansatz in der Welt der Künstlichen Intelligenz, da es die Interaktion zwischen verschiedenen Datentypen erheblich verbessert und neue Möglichkeiten für Anwendungen in verschiedenen Bereichen eröffnet.

Es gibt mehrere Modelle innerhalb der Gemini-Familie, die von Google DeepMind entwickelt wurden. Hier sind die wichtigsten Modelle:

Gemini Ultra : Das leistungsstärkste Modell der Reihe, das für komplexe Aufgaben und Anwendungen optimiert ist.

: Das leistungsstärkste Modell der Reihe, das für komplexe Aufgaben und Anwendungen optimiert ist. Gemini Pro : Eine ausgewogene Version, die sowohl für professionelle als auch für alltägliche Anwendungen geeignet ist.

: Eine ausgewogene Version, die sowohl für professionelle als auch für alltägliche Anwendungen geeignet ist. Gemini Nano: Eine kompaktere Version, die für weniger ressourcenintensive Anwendungen konzipiert wurde.

Im Pixel 8 und Pixel 9 kommt das Gemini Pro Modell zum Einsatz. Dieses Modell bietet eine ausgewogene Leistung, die sowohl für professionelle als auch für alltägliche Anwendungen geeignet ist. Es ermöglicht eine effiziente Verarbeitung von multimodalen Daten und verbessert die Benutzererfahrung auf diesen Geräten.

Apple Intelligence

Apple Intelligence bezieht sich auf die verschiedenen KI-gestützten Technologien und Systeme, die von Apple in seinen Produkten und Dienstleistungen integriert sind. Ein zentrales Element von Apple Intelligence ist Siri, der virtuelle Assistent, der auf Sprachbefehlen basiert und Benutzern hilft, Informationen zu suchen, Geräte zu steuern und Aufgaben zu erledigen. Siri nutzt natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und maschinelles Lernen, um Benutzeranfragen besser zu verstehen und zu beantworten.

Darüber hinaus setzt Apple auf maschinelles Lernen in verschiedenen Anwendungen, um personalisierte Erlebnisse zu schaffen. Dies zeigt sich beispielsweise in der Bilderkennung in der Fotos-App, die es Benutzern ermöglicht, Bilder schnell nach Gesichtern, Orten oder Objekten zu durchsuchen. Ein weiteres wichtiges Werkzeug in Apples KI-Ökosystem ist Core ML, ein Framework, das Entwicklern hilft, maschinelles Lernen in ihre Apps zu integrieren. Es ermöglicht die Nutzung von vortrainierten Modellen für verschiedene Aufgaben, wie Bild- und Spracherkennung.

Ein bemerkenswerter Aspekt von Apple Intelligence ist die Gesichtserkennung (Face ID), die KI-Algorithmen verwendet, um Benutzer sicher zu identifizieren und den Zugriff auf Geräte zu ermöglichen. Diese Technologie analysiert Gesichtszüge und lernt, um sicherzustellen, dass nur der autorisierte Benutzer Zugriff hat. Darüber hinaus verwendet Apple KI für Empfehlungssysteme, um personalisierte Vorschläge in Apps wie Apple Music und Apple News zu bieten. Diese Systeme analysieren das Nutzerverhalten, um relevante Inhalte anzuzeigen.

Die intelligenten Fotofunktionen, wie der Portrait Modus und Smart HDR in der Kamera-App, nutzen ebenfalls maschinelles Lernen, um Bilder zu optimieren und bessere Aufnahmen zu ermöglichen. Dies zeigt, wie weitreichend die Anwendung von KI in Apples Produktangebot ist.

Ein wichtiger Punkt, den Apple betont, ist der Datenschutz. Apple legt großen Wert auf den Schutz der Benutzerdaten, und viele KI-Funktionen werden lokal auf dem Gerät verarbeitet, um persönliche Daten zu schützen und das Nutzerverhalten zu anonymisieren.

Insgesamt umfasst Apple Intelligence eine Vielzahl von Technologien, die darauf abzielen, die Benutzererfahrung zu verbessern und innovative Funktionen anzubieten. Durch den Einsatz von KI in ihren Produkten strebt Apple an, eine nahtlose und benutzerfreundliche Interaktion zu ermöglichen, während gleichzeitig der Datenschutz gewahrt bleibt.

HINWEIS Die Einführung von Apple AI in der EU verzögert sich aufgrund regulatorischer Herausforderungen und Unsicherheiten hinsichtlich der Einhaltung europäischer Vorschriften. Aktuell gibt es kein offizielles Datum für die Markteinführung, aber Berichte deuten darauf hin, dass Nutzer möglicherweise bis 2025 warten müssen. Apple könnte zusätzliche Anpassungen vornehmen müssen, um den strengen Anforderungen der EU gerecht zu werden. Die genauen Details und der Zeitpunkt bleiben jedoch unklar.

Zuletzt aktualisiert: 13. Oktober 2024