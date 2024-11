Telekom: Wieder Testsieger im Connect-Netztest

Die Telekom hat erneut den ersten Platz im Connect Netztest mit dem Mobilfunk-Netz belegt und langsam wird es langweilig, denn es ist bereits das 14. Mal, dass das Unternehmen hier den Spitzenplatz erreichen kann. Vodafone folgt auf Platz 2, O2 auf dem dritten Platz und 1&1 wurde noch nicht mit in den Test aufgenommen. Die Telekom kommt dabei recht nahe an die Maximalpunktzahl im Test.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Telekom erzielt zum vierzehnten Mal in Folge den Gesamtsieg in Deutschland und erhält wie im letzten Jahr die Gesamtnote „überragend“. Der Anbieter erreicht 970 von 1.000 möglichen Punkten und liegt in allen drei Testdisziplinen – Sprache, Daten und Crowdsourcing – klar vorn. Mit 924 Punkten und der Note „sehr gut“ folgt Vodafone und erreicht in allen Testdisziplinen den zweiten Platz. Telefónica erhält mit der größten Verbesserung unter den deutschen Betreibern um 14 auf 909 Punkte.

Telefonie- und Datenmessungen wurden mittels Drivetests in Großstädten, Kleinstädten und auf Verbindungsstraßen realisiert. Diese wurden durch Walktests in Bereichen mit hohem Publikumsaufkommen ergänzt, wie Bahnhöfen, Flughäfen, Cafés, Museen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Walktests umfassten auch Bahnfahrten auf Fern- und Regionalstrecken. Vom 14. bis zum 25. Oktober 2024 durchquerten die Tester 23 Großstädte und 25 Kleinstädte in Deutschland, wobei sie insgesamt 11.030 Kilometer zurücklegten. Zusätzlich wurden Walktests in 11 Städten durchgeführt. Dadurch wurden etwa 16,4 Millionen Einwohner erreicht, was circa 19,7 Prozent der deutschen Bevölkerung entspricht. Für die Crowdsourcing-Analysen wurden von Anfang Mai bis Mitte Oktober 2024 etwa 16,5 Milliarden Einzelwerte ausgewertet, die statistisch die gesamte Bevölkerung repräsentieren.

Auch in den anderen DACH Ländern kann das Unternehmen punkten:

Ein Blick auf die Schweiz offenbart drei herausragende Leistungen: Swisscom erreicht mit 977 Punkten zum siebten Mal in Folge den ersten Platz. Auf dem zweiten Platz folgt Sunrise mit 973 Punkten und Salt belegt mit 952 Punkten den dritten Platz.

In Österreich sichert sich Magenta zum siebten Mal hintereinander den Gesamtsieg mit 975 von 1.000 möglichen Punkten, was als „überragend“ bewertet wird. A1 folgt mit 954 Punkten und erhält ebenfalls die Bewertung „überragend“. Drei wird mit 939 Punkten als „sehr gut“ eingestuft.