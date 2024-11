iPhone 16: so schlagen sich die normalen Modelle im Kamera-Test

Bei DXOmark hat man die normalen iPhone 16 dem Kamera-Test unterzogen und geprüft, wie gut die Aufnahmen der Modelle in diesem Jahr sind. Die iPhone 16 pro kamen bereits vor einigen Tagen auf sehr gute Ergebnisse und schafften 157 Punkte in diesem Test – das ist international der 4. Platz im Ranking. Leider können die normalen iPhone 16 bei diesen Ergebnissen nicht ganz mithalten. DXOmark bescheinigt den Modellen 147 Punkte und damit doch deutlich weniger als bei der Pro-Version. Das reich international auch nur für den Platz 20 im Kamera-Ranking. Die Pro-Modelle aus dem letzten Jahr sind damit immer noch besser als die normalen iPhone aus diesem Jahr, was die Kamera betrifft. Der Abstand zum Spitzenreiter (dem Huawei Pura 70 Ultra) beträgt dazu 17 Punkte – ein professionelles Kamera-Handy sind die iPhone 16 daher nicht (das war aber auch nicht zu erwarten).

Die Tester schreiben zu den Stärken der Modelle:

Schöne Helligkeit und Kontrast bei Bildern, die auf dem HDR-Display angezeigt werden

Angenehme Hauttöne und schöne Farben für Foto und Video

Hohe Detailgenauigkeit bei hellem Licht und bei Innenaufnahmen

Schneller und allgemein präziser Autofokus

Reibungsloses Zoomen in der Vorschau

Lebendige Helligkeit und Kontrast bei Videos, die auf dem HDR-Display angezeigt werden

Videorauschen im Allgemeinen gut unter Kontrolle

Sehr effektive Videostabilisierung

Es gibt aber natürlich auch Kritik an den Modellen. Ein begrenzter Dynamikumfang kann dazu führen, dass helle Bereiche in Fotos und Videos überbelichtet werden. Streulicht, Farbverschiebungen und Aliasing können in Bildern auftreten. Die Telezoomfunktionen sind über große Entfernungen eingeschränkt. Bei schlechten Lichtverhältnissen geht die Feinheit der Details in Videos verloren. Artefakte wie Streulicht, bewegte Texturen bei schlechtem Licht und Aliasing können in Videos sichtbar sein. Rauschen tritt in den Schattenbereichen des Bildes und bei Aufnahmen mit wenig Licht auf.

Zuletzt aktualisiert: 29. November 2024