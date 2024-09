Kamera-Test: iPhone 16 pro max auf Platz 4 im weltweiten Ranking

Bei DXOmark hat man die Kamera im neuen iPhone 16 pro max getestet und kommt wie erwartet auf sehr gute Ergebnisse bei der Aufnahmequalität sowohl bei Bildern als auch bei Videos. Allerdings reicht es nicht ganz für den ersten Platz. Die neuen Smartphones schaffen zwar auf Anhieb des vierten Platz im Gesamtranking, aber Huawei Pura 70 ultra, das Pixel 9 pro XL und auch das Honor Magic 6 pro sind doch noch etwas besser. Mit 157 Punkten liegt das iPhone 16 pro max aber nur einen Punkte hinter den zweitplatzierten Geräten. Auf Platz 1 beträgt der Abstand dann doch 6 Punkte – das Huawei Pura 70 kann in Sachen Kamera also doch noch etwas mehr bieten als die iPhone 16 pro max.

Bei DXOmark schreibt man zu den Stärken der neuen Modelle:

Erstklassige Gesamtvideoqualität mit äußerst detaillierten und rauschfreien Videobildern, selbst bei Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen.

Hervorragende Farbleistung mit Bildern, die eine große Auswahl an hellen und lebendigen Farbtönen enthalten (insbesondere bei der Anzeige auf den HDR-Bildschirmen von Apple)

Die Bildfarben können an den Geschmack und die Vorlieben einer Person angepasst werden

Eine große Auswahl an Bildbearbeitungsoptionen zur Personalisierung von Bildern

Extrem genaue Bildvorschau zum Erfassen

Keine Verschlussverzögerung, sodass unter den meisten Bedingungen der entscheidende Moment festgehalten werden kann

Vor allem im Video-Bereich können die iPhone 16 pro max dabei punkten und erreichen in dieser Kategorie eine neue Bestplatzierung mit 159 Punkten. So gute Testergebnisse hatte bisher noch kein anderes Smartphone. Für Videoaufnahmen setzen die neuen Smartphones also auch jeden Fall einen neuen Standard.

Zuletzt aktualisiert: 21. September 2024