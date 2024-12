Snapdragon 8s Elite: günstigere Version des Premium-Prozessors [UPDATE Details]

Qualcomm wird im ersten Quartal 2025 das Angebot an Chipsätzen erweitern und bringt einen Snapdragon 8s Elite Prozessor als Ergänzung auf den Markt. Der neue SoC dürfte dabei nicht ganz die Leistungswerte des normalen Snapdragon 8 Elite erreichen, wird aber wohl über den Werte der Snapdragon 8 Gen 3 Generation liegen. Das kleine s im Namen macht also einen deutliche Unterschied bei der Performance.

Dafür dürfte der neue Chipsatz etwas günstiger ausfallen und ist damit eine gute Alternative für Smartphones, die nicht ganz im Premium-Bereich unterwegs sind, aber dennoch gute Performance anbieten möchten. Die ersten Modelle mit dem neuen Chipsatz sollen die neuen Xiaomi CIVI 5 werden (die aber wohl in Deutschland nicht auf den Markt kommen).

Leider fehlen bisher noch die technischen Daten zum neuen Chipsatz, so dass noch offen bleibt, wie gut sich der Prozessor wirklich schlägt und natürlich wird auch spannend werden, welche AI Funktionen der neue SoC mitbringt und ob man auch an der Stelle Abstriche gegenüber dem normalen Snapdragon 8 Elite machen muss. Aktuell sind es ja vor allem die KI Fähigkeiten von Prozessoren, die den Wert ausmachen, während die Leistungsdaten eher in den Hintergrund getreten sind.

UPDATE Es gibt bereits weitere Details zum neuen Prozessor. Demnach soll die Leistung sogar noch niedriger liegen als gedacht und in einem Bereich zwischen Snapdragon 8 Gen 2 und Gen3 angesiedelt sein. Der neue Chipsatz wird also sogar langsamer als der Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor aus dem letzten Jahr.

Dazu soll das erste Gerät mit dem neuen Chipsatz bereits im April 2025 zur Verfügung stehen.

Zuletzt aktualisiert: 2. Dezember 2024