Qualcomm: Snapdragon 8 Elite Prozessor offiziell vorgestellt

Auf dem Snapdragon Summit stellte Qualcomm Technologies, Inc. den Snapdragon® 8 Elite Mobile Prozessor vor, der als leistungsstärkste und schnellste mobile System-on-a-Chip der Welt angekündigt wurde. Dieser neue Chipsatz stellt für Qualcomm einen bedeutenden Fortschritt in der Mobiltechnologie und bietet:

Qualcomm Oryon CPU der zweiten Generation : Speziell für verbesserte Leistung entwickelt.

: Speziell für verbesserte Leistung entwickelt. Qualcomm® Adreno™ GPU : Bietet überlegene Grafikfunktionen.

: Bietet überlegene Grafikfunktionen. Verbesserte Qualcomm® Hexagon™ NPU: Bietet verbesserte KI-Verarbeitung.

Damit steht nun auch der Namen fest: es wird also kein Extreme-Modell geben, sondern eine Elite-Version.

Wichtige Highlights:

Transformative Benutzererfahrungen : Der Snapdragon 8 Elite ermöglicht gerätebasierte multimodale generative KI-Anwendungen auf Smartphones und verbessert so verschiedene Funktionen wie:

: Der Snapdragon 8 Elite ermöglicht auf Smartphones und verbessert so verschiedene Funktionen wie: Kamerafunktionen mit fortschrittlichem AI-ISP .

. Spielerlebnisse der nächsten Generation.

Superschnelles Surfen im Internet.

Leistungssteigerungen : Die Kombination aus neuer CPU, GPU und NPU führt zu deutlichen Leistungssteigerungen und Energieeffizienz , die personalisierte KI-Erlebnisse ermöglichen, die Sprache, Kontext und Bilder verstehen.

: Die Kombination aus neuer CPU, GPU und NPU führt zu und , die personalisierte KI-Erlebnisse ermöglichen, die Sprache, Kontext und Bilder verstehen. Auswirkungen auf die Branche: Die Einführung der Qualcomm Oryon CPU in der Mobiltechnologie folgt ihrem früheren Erfolg in PCs und verspricht verbesserte Benutzererfahrungen und Akkulaufzeit.

Chris Patrick, Senior Vice President von Qualcomm, hob den Sprung nach vorne bei den mobilen Erlebnissen hervor und betonte den Fokus auf den Datenschutz der Benutzer, während gleichzeitig Produktivität und Kreativität durch diese Innovationen gesteigert werden.

Der neue Prozessor soll beispielsweise im Samsung Galaxy S25 und auch bei der Xiaomi 15 Serie zum Einsatz kommen.

Snapdragon 8 Extreme Edition mit nochmal mehr Speed

Es gibt mittlerweile fast täglich neue Bestwerte der neuen Snapdragon 8 Prozessoren bei Geekbench. Mit einem Vivo X200 pro Smartphones haben die Prozessoren nun immerhin 3256 Punkte im Single Core Test erreicht und 10571 Punkte im Multicore Test. Vor allem der letztere Wert liegt nochmal ca. 200 Punkte über den bisherigen Bestwerten.

Allerdings ist aktuell immer noch nicht ganz klar, wie genau der neuen Chipsatz heißt und ob es sich um teilweise auch unterschiedliche Versionen handelt. Mittlerweile scheint sich Snapdragon 8 Extreme als Bezeichnung durchzusetzen, Snapdragon 8 Elite ist inzwischen eher unwahrscheinlich.

Elite Version des Snapdragon-Prozessor bereits im Speedtext

Im Speedtext von Geekbench ist ein neuer Prozessor aufgetaucht, der wohl die Ultra-Version des kommenden Snapdragon 8 Chipsatzes darstellt. Der neu SoC setzt dabei auf 8 Kerne, wobei es 6 normale Kerne gibt und zwei Performance Core mit 4,47 GHz Taktung. Damit übertrifft der neue Chipsatz den Vorgänger nochmal bei der Taktfrequenz. Die Textergebnisse sind daher auch deutlich höher als im Vorjahr – Qualcomm hat also wieder an der Performance geschraubt. An die Werte des OnePlus 13 kommen aber diese Ergebnisse noch nicht ganz heran.

Was ist bekannt zum Snapdragon 8 Elite/Ultra?

Qualcomm plant mit der neuen Generation von Top-Prozessoren in diesem Jahr wohl auch eine Umbenennung der Serie oder zumindest von einzelnen Prozessor-Varianten. Die neuen Modelle wurden bisher – aufgrund der aktuellen Namensgebung – als Snapdragon 8 Gen 4 Prozessoren erwartet. Mittlerweile scheint der Name aber auch Qualcomm zu sperrig zu sein, denn angeblich plant das Unternehmen eine neue Bezeichnung für die Chips.

Aktuell könnten die neuen Prozessoren einen der folgenden Namen bekommen:

Snapdragon Ultra Cx Gen1

Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Extreme

Bisher hat das Unternehmen noch nicht bestätigt, dass die neue Prozessor Generation einen neuen Namen bekommen wird und daher bleibt offen, ob es sich dabei nur um ein Gerücht handelt oder wirklich um belastbare Informationen. Allerdings will das Unternehmen den neuen Chipsatz bereits in wenigen Wochen vorstellen – dann wird es definitiv mehr Details dazu geben.

Sicher scheint aber bereits, dass es sich in erster Linie um einen neuen Namen handeln wird. Technisch dürfte es keine grundlegenden Neuerungen geben und auch das Lineup der Chipsätze von Qualcomm wird dadurch wohl nicht verändert werden.