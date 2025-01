Samsung stellt erweiterte „AI for All“ Strategie vor

Samsung hat auf der CES 2025 in Las Vegas seine erneuerte Vision „AI for All“ vorgestellt. Unter dem Motto „Everyday, Everywhere“ will das Unternehmen Künstliche Intelligenz (KI) in den Alltag integrieren und damit den Alltag der Menschen erleichtern. Jong-Hee Han, CEO der Device eXperience Division, betonte, dass Samsung durch seine Smart-Home-Technologien eine hochgradig personalisierte Nutzungserfahrung bieten möchte.

„Ich bin wirklich stolz darauf, wie wir mit neuen Technologien, intelligenten Funktionen und zunehmender Vernetzung unserer Geräte vielen bereits ein smartes Zuhause ermöglicht haben“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Han. „In diesem Jahr gehen wir den nächsten Schritt: Wir zeigen auf der CES 2025, wie wir AI noch weitreichender implementieren und damit mehr personalisierte Nutzungserlebnisse schaffen wollen. Damit werden wir unserem Anspruch an eine führende Rolle bei der Etablierung von AI für das Zuhause auch für die Zukunft gerecht.“

Zu den neuen Technologien gehört „Samsung Knox Matrix“, eine Blockchain-basierte Sicherheitsplattform, die Hausgeräte, Mobilgeräte und Fernseher schützt. Außerdem wurde „Knox Vault“ vorgestellt, das sensible Informationen wie PINs und Passwörter isoliert. Samsungs AI-Assistent „Bixby“ wird zukünftig personalisierte Erlebnisse bieten, indem er den Sprecher erkennt und Anfragen an die richtigen Geräte weiterleitet.

Ziel ist dabei Vernetzung von Geräten in allen Lebensbereichen. Das betrifft nicht nur Smartphones oder den Haushalt, sondern geht über Fahrzeuge, ganze Häuser bis hin zu Schiffen. Die ersten Schritte dazu werden bereits 2025 unternommen.

Zuletzt aktualisiert: 7. Januar 2025