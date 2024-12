Smartphone Verkäufe in Deutschland: jedes 6. Gerät ist ein iPhone Pro Max

Bei Counterpoint hat man die Marktanteile der Smartphone-Verkäufe für einzelne Märkte veröffentlicht und unter anderem auch die meistverkauften Geräte für Deutschland im September 2024 zusammengestellt. Wenig überraschend dominiert Apple dabei die Verkaufszahlen, denn durch den Start der iPhone 16 Serie war der September ein sehr starker Monat für Apple.

Trotz des Starts der 16er Reihe liegen aber die iPhone 15 vorn und am häufigsten wurde im September das iPhone 15 pro Max verkauft. Das Topmodell von Apple liegt mit 10 Prozent Marktanteil vor und trotz des hohen Preises haben sich diese Smartphones am besten verkauft. Der Abstand auf das normale iPhone 15 Pro beträgt aber nur einen Prozentpunkt bei den Marktanteilen.

Das iPhone 16 Pro Max kann sich ebenfalls in den Top5 der Verkaufszahlen positionieren und kommt auf 6 Prozent Marktanteil im September und das, obwohl die Geräte erst im September an den Start gingen. Insgesamt kommen die Pro Max Modelle von Apple auf 16 Prozent Marktanteil bei den Verkaufszahlen. Etwa jedes 6. verkaufte Smartphone in Deutschland war damit ein iPhone Pro Max.

Samsung kann sich ebenfalls in den Top5 der Verkaufszahlen positionieren und schafft mit Galaxy A55 und dem Galaxy S24 Platz 4 und 5 bei den Marktanteilen in Deutschland im September. Wenn man bedenkt, dass die Modelle bereits ein halbes Jahr auf den Markt sind, dürften Samsung mit diesen Verkaufszahlen durchaus zufrieden sein. Spannend ist dabei, dass bei Samsung die normalen Topmodelle am besten verkauft werden, während es bei Apple die Premium-Varianten sind, die am besten über de Ladentisch gehen.

Die Zahlen zeigen aber auch, dass Deutschland weiter ein Apple/Samsung Land ist. Andere Marken spielen nach wie vor eher eine untergeordnete Rolle bei den Verkäufen.