[BLACK WEEK] Vodafone Deal: unlimited Datenvolumen für 39.99 Euro monatlich

[BLACK FRIDAY] Vodafone Deal: unlimited Datenvolumen für 39.99 Euro monatlich – Für viele Verbraucher ist unbegrenztes Datenvolumen aktuell eine interessante Alternative, aber oft noch deutlich zu teuer. Vodafone geht daher beim Black Week Deal nun in die Offensive und bietet ab sofort unbegrenzt Datenvolumen dauerhaft für nur 39.99 Euro an. Junge Nutzer unter 28 Jahren zahlen sogar noch weniger und müssen für unlimitiertes Datenvolumen sogar nur noch 30.39 Euro bezahlen. Die Black Week Deals sind dabei noch bis Ende November buchbar. Man kann also auch erst in Ruhe vergleichen und hat Zeit sich zu entscheiden, einen Zeitdruck gibt es bei diesen Angeboten erfreulicherweise nicht.

Der aktuelle Deal bei Vodafone

Aktionszeitraum: 06.11.-04.12. (einschl.)

GigaMobil und GigaMobil Young: weiterhin bis zu 240 € Willkommensrabatt / NEU: Bis zu 150 € Willkommensrabatt in der FamilyCard

Unlimitiertes Datenvolumen im GigaMobil M und GigaMobil Young M d GigaMobil Young L GigaMobil M mit unlimitiertem Datenvolumen statt 50 GB für 39,99 € monatl. (inkl. 20% Rabatt) GigaMobil Young L mit unlimitiertem Datenvolumen statt 100 GB für 30,39 € monatl. (inkl. 20% Rabatt) FamilyCard L mit unlimitiertem Datenvolumen für 27,99 € monatl. (inkl. 20% Rabatt)

Das dürfte aktuell der beste Preis für unbegrenztes Datenvolumen mit vollem Speed sein. Im O2 Netz gibt es teilweise noch billigere Angebote, aber dann ist der Speed der Flatrates deutlich reduziert. Wer schnell und unlimitiert Surfen will, hat daher bei Vodafone derzeit einen echten Kampfpreis.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Deals beim Unternehmen, wenn man ein Handy mit dazu nimmt:

Internet & Festnetzbestandskund:innen können von weiteren 10 € Rabatt profitieren.

iPhone 16: 1 € einmalig und 30 € monatlich: GigaMobil M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 69,99 € monatl. GigaMobil Young M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 59,99 € monatl. FamilyCard L (unlimitiertes Datenvolumen) Zusatzkarte: 1 € einmalig & 58,69 € monatl.

1 € einmalig und 30 € monatlich: iPhone 14: 1€ einmalig und 20 € monatlich: GigaMobil M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 59,99 € monatl. GigaMobil Young M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 49,99 € monatl. FamilyCard L (unlimitiertes Datenvolumen) Zusatzkarte: 1 € einmalig & 48,69 € monatl.

1€ einmalig und 20 € monatlich: Samsung Galaxy S24 FE: 1€ einmalig und 10 € monatlich: GigaMobil M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 49,99 € monatl. GigaMobil Young M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 39,39 € monatl. FamilyCard L (unlimitiertes Datenvolumen) Zusatzkarte: 1 € einmalig & 38,69 € monatl.

1€ einmalig und 10 € monatlich: Google Pixel 8 Pro: 1€ einmalig und 20 € monatlich: GigaMobil M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 59,99 € monatl. GigaMobil Young M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 49,99 € monatl. FamilyCard L (unlimitiertes Datenvolumen) Zusatzkarte: 1 € einmalig & 48,69 € monatl.

1€ einmalig und 20 € monatlich: Google Pixel 8: 1€ einmalig und 10 € monatlich: GigaMobil M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 49,99 € monatl. GigaMobil Young M (unlimitiertes Datenvolumen): 1 € einmalig & 39,99 € monatl. FamilyCard L (unlimitiertes Datenvolumen) Zusatzkarte: 1 € einmalig & 38,69 € monatl.

1€ einmalig und 10 € monatlich: Xiaomi 14T: 1€ einmalig und 10 € monatlich:

Black Friday Deals – das sollte man beachten

Bei Deals zum Black Friday sollte man folgende Dinge beachten:

Recherchieren Sie im Voraus: Vergleichen Sie Preise und Angebote, bevor Sie kaufen. So können Sie sicherstellen, dass Sie wirklich ein Schnäppchen machen.

Seien Sie vorbereitet: Planen Sie, was Sie kaufen möchten, und bringen Sie eine Liste mit. So vermeiden Sie, dass Sie unnötige Dinge kaufen.

Seien Sie geduldig: Seien Sie bereit zu warten, wenn Sie die besten Angebote finden möchten. Die besten Deals sind oft schnell weg.

Seien Sie bereit zu warten, wenn Sie die besten Angebote finden möchten. Die besten Deals sind oft schnell weg. Lassen Sie sich nicht von dem Hype verführen: Black Friday ist eine Verkaufsveranstaltung, die darauf abzielt, Sie zum Kauf von Produkten zu animieren. Seien Sie sich bewusst, dass Sie nicht alles kaufen müssen, was Sie sehen.

Hier sind einige weitere Tipps für Black Friday-Shopping:

Nutzen Sie Preisvergleichsseiten: Preisvergleichsseiten können Ihnen helfen, die besten Preise für Produkte zu finden.

Abonnieren Sie Newsletter: Viele Händler versenden Newsletter mit Informationen über aktuelle Angebote.

Verwenden Sie Cashback-Seiten: Cashback-Seiten bieten Ihnen Geld zurück, wenn Sie bei teilnehmenden Händlern einkaufen.

Black Friday kann eine gute Gelegenheit sein, Schnäppchen zu finden. Wenn Sie jedoch nicht vorbereitet sind, können Sie leicht überfordert werden und zu viel Geld ausgeben.

Zuletzt aktualisiert: 16. November 2024