Nothing OS 3 inklusive Android 15 steht bereit

Nothing bietet ab sofort das Update auf Nothing OS 3 an und damit kommt auch Android 15 auf die Geräte. Die neue Version des Betriebssystems ist dabei ab sofort für das Phone (2) und Phone (2a) verfügbar und kann kostenlos installiert werden. Anfang nächsten Jahres wird NOS3 dann ebenfalls für das Phone (1) und Phone (2a) Plus eingeführt.

NOS 3.0 bringt unter anderem eine neue native Fotogalerie-App mit sich, die eine verbesserte Suchfunktion sowie erweiterte Bearbeitungswerkzeuge wie Filter, Markierungen und Vorschläge bietet.

Das Update eröffnet den Nutzern neue Möglichkeiten, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu treten. Dies geschieht durch die Interaktion über gemeinsame Widgets, die auf dem neu gestalteten und vollständig anpassbaren Sperrbildschirm angezeigt werden. Zudem unterstützen verbesserte Produktivitätswidgets, wie das neue Countdown-Widget, die Nutzern dabei, stets auf dem Laufenden zu bleiben. Der KI-gesteuerte Smart Drawer ermöglicht es, Apps automatisch in Ordnern zu kategorisieren, was eine effizientere Organisation und einen besseren Zugriff auf die Anwendungen gewährleistet.

Weitere Funktionen laut Nothing sind:

Verbesserte Popup-Ansicht

Verbesserte Schnelleinstellungen

Visuelle und Performance-Verbesserungen

Aktualisierte Typographie

Nothing ist damit schneller als viele der großen Marken bei der Umsetzung von Android 15 für die eigenen Modelle, allerdings ist die Palette an Smartphones bei Nothing natürlich auch deutlich kleiner als bei anderen Marken.

Zuletzt aktualisiert: 19. Dezember 2024