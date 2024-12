Honor: weitere MagicOS 9 Updates erst im kommenden Jahr

HONOR, hat den offiziellen Upgrade-Plan für die neueste Version seines Betriebssystems MagicOS 9.0 inklusive Android 15 veröffentlicht. Im Dezember ist MagicOS 9.0 zunächst für das HONOR Magic V3 in Europa verfügbar. Im kommenden Jahr werden weitere Geräte folgen, was mit einer schrittweisen internationalen Markteinführung verbunden ist. MagicOS 9.0 gilt als das erste personalisierte KI-Betriebssystem, das für verschiedene Nutzungsszenarien optimiert ist. Es verbessert die Benutzererfahrung durch erweiterte KI-Funktionen und ermöglicht eine nahtlosere Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Das Update ist für alle Modelle, die dafür in Frage kommen, kostenfrei möglich.

Fünf innovative Funktionen von MagicOS 9.0

Magic Portal: Diese KI-gestützte Anwendung bietet einen vielseitigeren Zugang zu Dienstleistungen, der auf den individuellen Absichten der Benutzer basiert. Nutzer können Objekte einkreisen, um die Text- und Bilderkennung zu aktivieren und direkten Zugriff auf bevorzugte Dienste zu erhalten. Magic Capsule: Die aktualisierte KI-Anwendung unterstützt eine breitere Palette alltäglicher Szenarien und erleichtert den Nutzern somit die Erledigung von Aufgaben im Alltag. Optimierte Bildbearbeitung: Für kreative Nutzer wurde die KI-Galerie verbessert, und ein KI-Radierer ermöglicht es, unauffällig Objekte aus Fotos zu entfernen. Produktivitätssteigerung im Büro: Die KI-Funktion HONOR AI Notes hilft Büroangestellten, ihre Produktivität zu erhöhen, indem sie automatisch Protokolle aufzeichnet und mit einem Klick professionelle Meeting-Zusammenfassungen erstellt. Echtzeitübersetzungen sind ebenfalls schnell abrufbar. Personalisierte Benutzererfahrung: Mit verbesserter On-Device-KI und Magic Personalisierung haben Nutzer von MagicOS 9.0 mehr Möglichkeiten, ihr Gerät an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Dazu gehören Funktionen wie ein vielseitiger Desktop, ein anpassbarer Sperrbildschirm und ein KI-Digitalstil.

So macht man bei Honor Smartphones ein Update

Um ein Update auf deinem Honor Smartphone durchzuführen, kannst du die folgenden Schritte befolgen:

Einstellungen öffnen: Gehe zu den Einstellungen deines Geräts. Über das Telefon: Scrolle nach unten und tippe auf Über das Telefon oder System. Systemupdates: Wähle den Bereich für Systemupdates oder Software-Updates. Nach Updates suchen: Dein Gerät wird nun nach verfügbaren Updates suchen. Wenn ein Update verfügbar ist, wirst du darüber informiert. Update herunterladen und installieren: Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update herunterzuladen und zu installieren. Stelle sicher, dass dein Gerät ausreichend aufgeladen ist und eine stabile Internetverbindung hat.

Wichtige Hinweise:

Sicherheitsupdates : Honor veröffentlicht regelmäßig Sicherheitsupdates, die alle zwei Monate oder vierteljährlich bereitgestellt werden.

: Honor veröffentlicht regelmäßig Sicherheitsupdates, die alle zwei Monate oder vierteljährlich bereitgestellt werden. Längere Unterstützung: Einige Modelle, wie die Magic Pro-Serie, erhalten bis zu drei Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitspatches.