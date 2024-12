Das OPPO Find X8 soll eine Mini-Version bekommen

Mit dem OPPO Find X8 ist OPPO in Deutschland neu gestartet und bietet wieder eigene Smartphones auf dem Markt an. Nun gibt es Hinweise, dass das Unternehmen eine etwas kleinere Version der Modelle plant, die eventuell auch in Deutschland auf den Markt kommen wird. Das OPPO Find X8 mini soll dabei etwas kleiner ausfallen und nur ein Display mit einer Größe von 6,3 Zoll haben. Das wären 0,3 Zoll weniger als bei der aktuellen Version.

Dazu gibt es den Dimensity 9400+ Prozessor, der für die Power sorgt. Viel mehr ist leider zu den Geräten bisher noch nicht bekannt.

Grundsätzlich sollte man daher von der Größe der Modelle auch nicht zu viel erwarten. Die Mini-Version ist dennoch größer als ein normalen Galaxy S24 und damit kein wirklich kleines Modell. Sie wird wohl nur die kleinste Version der X8 Serie darstellen. Ein Mini im Bereich von 5 Zoll, wie man es von vor einigen Jahren wohl kannte, wird es dagegen nicht werden.

Dazu gibt es Hinweise auf eine Ultra-Version der Find X8 Serie von OPPO. Diese soll ein 6,8 Zoll Display bekommen und damit noch größer ausfallen als die aktuellen Modelle und wohl auch beim Prozessor ein Upgrade bekommen. Auch hier gilt aber: weitere Details sind kaum bekannt.

BILD OPPO Fond X7 Ultra

Zuletzt aktualisiert: 26. Dezember 2024