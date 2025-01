Samsung One UI 8.0: Entwicklung bereits gestartet

Samsung arbeitet aktuell bereits an One UI 8.0 und auch wenn die neue Version wohl erst für Ende dieses Jahres erwartet wird (inklusive Android 16) gibt es doch bereits Hinweise, was genau Samsung für die 8er Version der eigenen Benutzeroberfläche plant. Allerdings sind die Hinweise bisher noch eher wenig. In den Samsung System Apps finden sich aber bereits einigen Informationen und bei Smartprix hat man diese durchgeschaut. Dabei ist man auf die Erwähnung von Decal-Shader Systemen für bessere Icons und Grafiken gestoßen, die Samsung wohl in One UI 8 verbauen wird. Auch schönere Animationen könnten damit möglich werden.

Bei Smartprix schreibt man dazu

Obwohl Samsung die offizielle Version von One UI 7.0 noch nicht veröffentlicht hat, haben wir einige Hinweise gefunden, die bestätigen, dass die Marke an One UI 8.0 arbeitet. Ja, das mag überraschend sein. Wir haben einige wichtige Entdeckungen gemacht, indem wir die offiziellen Beta-Apps von One UI 7 analysiert haben, die von Samsung veröffentlicht wurden. One UI 8 fügt dem One UI Launcher Unterstützung für einen Decal-Shader hinzu. Dadurch können Symbole und Animationen schöner aussehen. Außerdem könnte Samsung einen weiteren Decal-Shader hinzufügen, um die Oberflächeneigenschaften (z. B. Textur) von Hintergrundbildern an Symbole und andere Apps von Drittanbietern anzupassen.

Die Galaxy S25-Serie und One UI 7 müssen noch offiziell vorgestellt werden. Dennoch arbeitet Samsung weiter an seinen nächsten Produkten. Die Marke arbeitet an One UI 8.0, der nächsten Version der One UI-Schnittstelle, die in Smartphones und vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommt. Unsere mysteriöse Entdeckung in Samsungs System-Apps gibt erste Hinweise auf One UI 8.0.