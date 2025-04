Samsung Galaxy S22: Grüne Display-Linien nach Update

Grünen Linien auf dem Display deuten meistens auf tote Pixel hin, die nicht mehr angesteuert werden können oder die darauf nicht mehr reagieren. Das sieht dazu auch sehr unschön aus und daher sind solche Linie immer ein Ärgernis für die Nutzer.

Es gibt erste Hinweise, dass nach dem April-Update bei der Samsung Galaxy S22 Serie solche Linie leider verstärkt auftreten. In diesem Beispiel ist ein Samsung Galaxy S22 plus betroffen. Nach dem Update zeigte sich am folgenden Tag eine grüne Linie im Display, die auch nicht wieder weggegangen ist und nach Aussage des betroffenen Nutzers sogar noch deutlich geworden ist. Leider kann man als Verbraucher in solchen Fällen auch wenig machen – hier kann nur Samsung direkt oder ein neues Display helfen.

UPDATE Samsung hat in einigen Regionen das Programm zum kostenlosen Display-Tausch bei diesem Problem bis September 2025 verlängert. Ob das auch für die Samsung Galaxy S22 in Deutschland gilt, ist nicht sicher, es kann aber auf jeden Fall nicht schaden, nachzufragen, wenn man auch von diesem Problem betroffen ist.

Erfreulicherweise scheint dies eher ein Einzelfall zu sein, denn massenhafte Meldungen über Linie im Display sind bisher ausgeblieben. Dennoch sollte man mit einem Samsung Galaxy S22 nach dem April Update im Hinterkopf behalten, dass so ein Problem auftreten könnte und das bisher Samsung noch keine wirkliche Lösung dafür hat (ohne komplett das Display zu wechseln).

Auch die Samsung Galaxy S23 sind leider von grünen Linien im Display betroffen (teilweise werden auch andere Farben berichtet).

