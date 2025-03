Motorola RAZR 60 Ultra bekommt erste Zertifizierungen [UPDATE technische Daten]

Bei Motorola wird derzeit an einem Update für die faltbaren Modelle gearbeitet. Das Unternehmen wird wohl noch in diesem Jahr einen Nachfolger für die RAZR Serie auf den Markt bringen, der als Motorola RAZR 60 Ultra vermarktet wird. Die Geräte haben auch bereits die TDRA Zertifizierung bekommen, so dass zumindest der Namen bekannt ist. Mittlerweile gibt es auch immer mehr technischen Daten zu den neuen Modellen, so dass klarer wird, was genau Motorola mit dem neuen RAZR 60 Ultra plant

UPDATE Evan Blass hat nun auch Bildmaterial zu den neuen Motorola RAZR geleakt. Die Unterschiede zum Vorgänger halten sich in Grenzen, allerdings muss man an dem Konzept natürlich auch nicht viel verändern.

Die technischen Daten der neuen Modelle (allerdings die normale Variante) sollen wie folgt aussehen:

Dimensions 7400 SoC • 6.7″ 120Hz pOLED main screen • 50MP OIS + 13MP UW

32MP Selfie Kamera

4500mAh Akku mit 30W Laden

HDR 10+, IPX8, wireless

Das RAZR 60 Ultra dürfte noch bessere Technik bieten. Bekannt sind bisher diese Punkte:

Das Gerät wird ein großes 4-Zoll Zweitdisplay haben, das zwei Kameras und einen LED-Blitz beinhaltet. Die Rückseite wird in einer Variante mit Kunstleder verziert sein. Der Rahmen bleibt leicht abgerundet, und es gibt eine neue Aussparung auf der linken Seite, die möglicherweise als Lautsprecher-Öffnung dient. Es wird von einem Qualcomm Snapdragon 8 Elite-Chipsatz angetrieben, der eine 73,5% bessere Multi-Core-Performance im Vergleich zum Vorgänger bietet. Demnach könnten die Modelle auch bereits recht schnell erscheinen, denn der Prozessor ist auf jeden Fall bereits verfügbar. Das faltbare Hauptdisplay bleibt bei 6,9 Zoll, und es wird mindestens 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher haben. Es wird zwei Kameras auf der Rückseite haben, wobei eine für Weitwinkel-Aufnahmen und die andere möglicherweise für Teleobjektive verwendet wird. Der Akku bleibt bei 4.000 mAh, unterstützt aber wahrscheinlich eine schnellere Ladung. Das Cover-Display wird weiterhin die vollständige Android-App-Unterstützung bieten, was es von vielen anderen faltbaren Smartphones unterscheidet. Das Motorola RAZR 60 Ultra soll bald auf den Markt kommen, aber genaue Details zur Veröffentlichung sind noch nicht bekannt.

Unklar ist auch, ob die Modelle dann direkt in Europa und Deutschland angeboten werden oder ob Nutzer hierzulande wieder etwas warten müssen, bis die Geräte auch in Deutschland starten. Wir drücken aber die Daumen, dass Motorola sich diesmal für einen globalen Marktstart entscheidet.

BILD: Motorola RAZR 50