Samsung Galaxy S23: erneute grüne und pinke Linien im Display

Nutzer des Samsung Galaxy S23 kennen das Problem oft bereits: Nach Updates haben die Modelle grüne oder pinke Linien im Display. In den letzten Tagen scheint es wieder verstärkt Probleme damit zu geben, denn die Fachforen und auch die Social Media Netzwerke zeigen wieder viele Beschwerden über solchen Linien beim Samsung Galaxy S23.

Leider gibt es auch wenig, was Nutzer selbst dagegen tun können. Samsung hat bisher noch nicht direkt reagiert, aber da die Linien wieder nach einem Update aufgetreten sind, liegt es nahe, hier die Ursache zu vermuten. Daher könnte das Problem eventuell auch durch ein weiteres Update behoben werden. Ein Displaytausch dürfte für viele Nutzer eher nicht in Frage kommen, da mittlerweile die Garantie für die meisten Galaxy S23 bereits ausgelaufen ist. Die Kosten für den Wechsel des Displays müssten daher selbst übernommen werden und das ist doch eher teuer.

Wieder grüne Linien im Display nach dem Dezember Update

Nach dem Dezember Update für die Galaxy S23 Modelle gibt es wieder verstärkt Hinweise auf Nutzer, bei denen grüne Linien im Display aufgetreten sind. Diese Pixelfehler deuten meisten auf tote Pixel im Display hin, die nicht angesteuert werden und waren bereits bei einigen Updates immer mal wieder aufgetreten. Beim Dezember Update scheint dieses Problem nun wieder häufiger zu werden – in Deutschland gibt es bisher aber noch keine Beschwerden deswegen.

Da dieses Problem durch ein Update aufgetreten ist, besteht eine gute Chance, dass mit einem Fix diese Linie auch wieder entfernt werden können. Ein Displaytausch dürfte also nicht notwendig werden.

Samsung Galaxy S23 Ultra im Sommer 2024: wieder grüne Linie im Display

Samsung hatte Anfang des Jahres Probleme mit toten Pixeln im Display der Topmodelle und viele Nutzer berichteten über eine oder mehrere grüne Linie auf dem Bildschirm. Dieses Problem konnte man mit Updates und Reparaturen fixen, aber nun meldet ein Nutzer im Samsung Forum wieder eine solche Linie im Display.

Die Probleme scheinen aber nicht in Verbindung mit einem Update zu stehen, denn nach Angaben des betroffenen Nutzers ist das letzte Update schon über einen Monat vorbei. Daher bleibt offen, was genau diese Probleme verursacht hat.

Es scheint sich allerdings eher um einen Einzelfall zu handeln, denn im Forum selbst konnte niemand das Problem bestätigen. Andere Nutzer mit einem Samsung Galaxy S23 ultra haben diese Probleme daher offensichtlich derzeit nicht.

Es kann sich in dem Fall also auch nur um den Defekt eines einzelnen Display handeln, der ab und an vorkommt. Da es aber in diesem Jahr bereits die Probleme mit den Display bei Samsung gab und grüne Linien für viele Nutzer bereits ein Ärgernis waren, lohnt es sich, in diesem Bereich etwas aufmerksamer zu sein.

