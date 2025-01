Samsung Galaxy A26: wohl kein Galaxy AI für die Modelle

Das Samsung Galaxy A26 ist bei Geekbench im Leistungstest aufgetaucht und damit bestätigt sich, das Samsung auch in dieser Jahr wieder ein Smartphone in dieser Modellreihe plant und es gibt bereits Hinweise dazu, wie die Technik der neuen Geräte aussehen wird. Die Smartphones sind dabei wieder Geräte im Bereich der unteren Mittelklasse und daher sollte man keine Spitzenwerte bei der Performance erwarten. Die Leistungsdaten aus dem Geekbench Test unterstreichen das noch. Spannend ist der Wert zum RAM-Speicher. Die Modelle werden wohl 6 GB RAM bekommen und das dürfte zu wenig für Galaxy AI sein. Die Galaxy A26 werden daher wohl keine Galaxy AI Funktionen von Haus aus mitbringen – eventuell kann man aber einige per App nachrüsten.

Auch beim TÜV Rheinland sind die neuen Modelle bereits gelistet und andere Zertifizierungsstellen haben die Galaxy A26 ebenfalls aufgenommen. Samsung bereitet also den Markt der neuen Modellreihe bereits erkennbar vor.

Das ist bereits zum Galaxy A256 bekannt

Bisher gibt es nur wenige offizielle Details, aber einige Leaks und Hinweise zur Technik der neuen Modelle:

Design: Das Galaxy A26 wird ein Infinity-U-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 6,64 Zoll haben. Es wird höher und breiter, aber dünner als sein Vorgänger, das Galaxy A25. Kamera: Auf der Rückseite befindet sich ein neues pillenförmiges Kameramodul mit drei Linsen, im Gegensatz zu den einzelnen Linsen des Vorgängers. Prozessor: Es wird von einem Exynos 1280-Chipsatz angetrieben, der zwei Performance-Kerne mit einer Taktfrequenz von 2,6 GHz und zwei Energie-Kerne mit 2,0 GHz hat. Speicher: Das Gerät wird mindestens mit 6 GB RAM ausgeliefert, wobei auch eine Version mit 8 GB RAM erwartet wird. Betriebssystem: Das Galaxy A26 wird mit Android 15 und One UI 7.1 ausgeliefert. Key Island: Eine markante Neuerung ist das Key Island auf der rechten Seite des Geräts, das den Power-Button und die Lautstärketasten umfasst. Abmessungen: Die Abmessungen betragen 164 x 77,5 x 7,7 Millimeter.

Es gibt noch keine Informationen zum Preis, aber er wird wahrscheinlich ähnlich wie der des Vorgängers sein.

BILD Samsung Galaxy A25