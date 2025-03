Awesome Intelligence und Galaxy AI – das sind die Unterschiede

Samsung hat in den letzten Jahren viel in die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) investiert. Das Unternehmen bietet zwei verschiedene KI-Plattformen an: Galaxy AI und das neuere Awesome Intelligence (mit dem Start der Galaxy Ax6 Serie). Was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Plattformen?

Galaxy AI

Galaxy AI ist die umfassendere der beiden Plattformen. Sie ist in den High-End-Galaxy-Geräten von Samsung zu finden, beispielsweise in der Galaxy S-Serie. Galaxy AI bietet eine breite Palette von KI-gestützten Funktionen, darunter:

Intelligente Bildbearbeitung (z. B. Generative Bearbeitung)

Echtzeit-Sprachübersetzung

Textzusammenfassung

Circle to Search

Galaxy AI ist auf die leistungsstärksten Geräte von Samsung zugeschnitten, um die komplexen KI-Aufgaben zu bewältigen.

Awesome Intelligence

Awesome Intelligence ist eine Auswahl von KI-Funktionen, die Samsung in seine Mittelklasse-Galaxy-A-Serie integriert hat. Awesome Intelligence bringt einige der wichtigsten Galaxy-AI-Funktionen in erschwinglichere Geräte. Dazu gehören Funktionen wie Circle to Search sowie Fotofunktionen wie Bestes Gesicht und der Objektradierer mit Gen-AI-Auffüllung. Awesome Intelligence ist darauf ausgelegt, ein gutes KI-Erlebnis zu bieten, ohne die Hardware der Mittelklasse-Geräte zu überfordern. Samsung schreibt beispielsweise selbst zu den Foto-Funktionen:

Die Funktion „Bestes Gesicht“2 ist auf dem Samsung Galaxy A56 5G verfügbar und unterstützt Nutzer*innen dabei, ein perfektes Gruppenfoto aufzunehmen: „Bestes Gesicht“ wählt die besten Gesichtsausdrücke oder Merkmale von bis zu fünf Personen von einem Bewegungsfoto aus und kombiniert sie für Gruppenbilder ohne Blinzeln oder falsche Blickrichtung. Mit dem Samsung Galaxy A56 5G können Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen3 jetzt noch besser gelingen: Der Low Noise-Modus hat Einzug in die 12-Megapixel-Selfie-Kamera gehalten. Mit seiner Unterstützung liefern die Weitwinkelkameras atemberaubende Bilder bei Tag und Nacht.

Vor allem die Text-Funktionen und die Echtzeit-Übersetzung fehlen bei Awseome Intelligence. Es besteht aber die Möglichkeit, dass Samsung zukünftig weitere KI Funktionen integriert.

Die wichtigsten Unterschiede

Hier ist eine Tabelle, die die wichtigsten Unterschiede zwischen Galaxy AI und Awesome Intelligence zusammenfasst:

Feature Galaxy AI Awesome Intelligence Zielgruppe High-End-Galaxy-Geräte Mittelklasse-Galaxy-A-Serie Funktionen Umfassende Palette von KI-Funktionen Auswahl wichtiger KI-Funktionen Beispiele Intelligente Bildbearbeitung, Echtzeit-Sprachübersetzung, Textzusammenfassung, Circle to Search Circle to Search, Fotofunktionen wie Bestes Gesicht und Objektradierer mit Gen-AI-Auffüllung

Galaxy AI ist die umfassendere der beiden Plattformen und bietet eine breitere Palette von KI-Funktionen. Awesome Intelligence ist eine gute Option für Nutzer, die ein gutes KI-Erlebnis auf einem Mittelklasse-Gerät suchen.