Google Pixel 9a: Start Ende März mit neuem Kamera-Design

Das Pixel 9a wird wieder eine günstigere Version der normalen Pixel 9 Modelle und soll bereits Ende März im Handel zu haben sein. Konkret wird der Vorverkauf der neuen Smartphones wohl bereits 19. März starten und im Handel sollen die Pixel 9a dann ab 26. März zu haben sein. Google selbst hat diese Deals aber noch nicht bestätigt, sie wurden nur durch Androidheadlines geleakt.

Bei Androidheadlines schreibt man dazu im Original:

Da wir bereits so ziemlich alles andere über das Google Pixel 9a verraten haben, ist es an der Zeit, über Vorbestellungen und Versand zu sprechen. Wie wir bereits in früheren Berichten erwähnt haben, wird das Google Pixel 9a früher als üblich auf den Markt kommen. Normalerweise würde Google es pünktlich zur Google I/O im Mai starten. Aber dieses Jahr wird es auf Mitte März verschoben, ähnlich wie bei der Pixel-9-Serie, die letztes Jahr von Oktober auf August verschoben wurde.

Laut einer Quelle wird Google am 19. März mit den Vorbestellungen für Pixel 9a beginnen. Die Auslieferung der Geräte beginnt am 26. März. Pixel 9a wird ab dem 26. März auch im Handel erhältlich sein. Wie wir Anfang dieser Woche bekannt gegeben haben, hat Google Pixel 9a kostet in den USA ab 499 US-Dollar das 128-GB-Modell, während das 256-GB-Modell 599 US-Dollar kostet. Für das mmWave-Modell von Verizon werden erneut 50 US-Dollar zusätzlich berechnet. Und in Kanada beträgt der Preis 679 bzw. 809 US-Dollar.