Apple Home Hub wohl auch verschoben

Die Entwicklung von KI Techniken für die eigenen Produkte scheint Apple derzeit Probleme zu machen. Das Update von Siri wurde aktuellen Berichten nach bereits verschoben und auch der Smart-Home Start von Apple (mit einem neuen Home Hub – eventuell auch Command Center genannt), wird sich wohl verzögern. Die Hardware scheint dabei bereits für den Launch vorbereitet, aber die Software-Funktionen und vor allem die KI Fähigkeiten sind noch nicht so weit.

Bei Patently Apple heißt es dazu:

Am Freitag veröffentlichte Patently Apple einen Bericht mit dem Titel „Apple bestätigt, dass sich Siris KI-Upgrade weiter verzögert und die komplette Überarbeitung frühestens auf 2027 verschoben wird.“ Mit der Verschiebung von Siri Ai war es offensichtlich, dass Apples Smart-Home-Gerät, das Gerüchten zufolge einst „Command Center“ heißen sollte, ebenfalls verschoben werden würde. Heute Morgen berichtete Mark Gurman von Bloomberg genau darüber.

Gurman: Apple hat geplant, den Home Hub im März vorzustellen, aber es könnte länger dauern, bis er die Verbraucher erreicht. Das neue Betriebssystem des Geräts – Codename Pebble – ist stark an App Intents-Funktionen gebunden, die in iOS 18.4 und iOS 19 erscheinen, daher ist es plausibel, dass die Hardware selbst etwas später ausgeliefert wird.

Apple plant, „LLM Siri“ auf den Markt zu bringen, einen eher gesprächsorientierten Chatbot-ähnlichen Assistenten in iOS 19.4 – das im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen soll. Apple bereitet außerdem eine eigene Produktreihe von Smart-Home-Zubehör vor. Gurman merkte in seinem Bericht weiter an, dass Apple sich noch immer mit zukünftigen Smartglasses beschäftigt und weiterhin verschiedene Formfaktoren erforscht.