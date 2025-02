Canalys Analyse: iPhone 15 war das meistverkaufte Smartphone 2024

Die Analysten von Canalys haben die Smartphone Verkäufe zusammengefasst und Apple belegt natürlich wieder die besten Plätze für die meistverkauften Smartphone. Allerdings war es im letzten Jahr ein Pro-Modell, dass am häufigsten nachgefragt wurde, sondern das iPhone 15 war das meistverkaufte Smartphones in diesem Jahr. iPhone 16 pro max und iPhone 15 pro max folgen aber direkt auf Platz zwei und drei. Generell ist der Smartphone Markt im letzten Jahr wieder etwas gewachsen. Nach zwei schlechten Jahren mit Rückgängen bei den Verkäufen gab es in 2024 endlich wieder ein Wachstum von ca. 7 Prozent weltweit bei den verkauften Geräten.

Bei Canalys heißt es im Original dazu:

„Apple und Samsung blieben trotz der starken Nachfrage nach Flaggschiffen widerstandsfähig und spiegelten den anhaltenden Premiumisierungstrend des Marktes wider“, kommentierte Sanyam Chaurasia, Senior Analyst bei Canalys. „Im High-End-Bereich entscheiden sich Verbraucher zunehmend für die Premium-Version der Flaggschiff-Serie, was durch die klarere Differenzierung der Modelle der Anbieter innerhalb ihrer Flaggschiff-Serie in einem bereits preisunelastischen Segment unterstützt wird. Im Fall von Apple waren die Auslieferungen des 16 Pro und Pro Max im Jahr 2024 um 11 % höher als die des 15 Pro und Pro Max im Jahr 2023 und erreichten über 55 Millionen Einheiten. Die Leistung der Pro-Modelle der 16er-Serie war ein wesentlicher Faktor dafür, dass das iPhone 16 die Leistung des iPhone 15 im Einführungsjahr übertraf. Samsung lieferte das stärkste S-Serien-Volumen seit 2019 und tendierte stärker zum Ultra als je zuvor. Ziel ist es, das Wachstum der S-Serie mit dem Galaxy S25 fortzusetzen, indem man sich weiterhin auf KI-gestützte Erlebnisse konzentriert, einschließlich eines ergänzenden Gemini Advanced-Abonnements. Das Upgrade aktueller Nutzer der Mittelklasse-A-Serie auf die Standard- und Plus-Modelle wird für Samsung ein Schlüsselelement sein, um sein Ziel zu erreichen.“

Spannend ist, dass auch im letzten Jahr das iPhone 13 nach wie vor in den Top10 auftaucht. Das Modell von 2021 ist nach wie vor im Budget Bereich gefragt und verkauft sich immer noch gut, wie die Zahlen zeigen.