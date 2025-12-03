Samsung Exynos 2600 Prozessor offiziell angeteasert

Es wird noch etwas dauern, bis Samsung den Exynos 2600 Chipsatz offiziell vorstellt, aber das Unternehmen hat zumindest ein erstes Teaser-Video zum neuen Prozessor online gestellt und bietet damit die ersten Hinweise auf den neuen Chipsatz. Der Prozessor wird wohl in alle Galaxy S26 Smartphones zum Einsatz kommen mit Ausnahme des Galaxy S26 Ultra.

The next Exynos | Samsung

Dieses Video auf YouTube ansehen

Massiver Power-Schub erwartet

Ein neuer Leak zum kommenden Exynos 2600 sorgt für Aufsehen: Samsungs nächster High-End-Chip soll in mehreren Schlüsselbereichen deutlich überlegen sein. Im Vergleich zum Apple A19 Pro bietet der Exynos 2600 eine sechsmal stärkere NPU, eine 14 % höhere Multi-Core-CPU-Leistung und eine 75 % bessere GPU-Performance. Auch gegenüber Qualcomms Snapdragon 8 Gen 5 Elite zeigt sich der Exynos 2600 überlegen: Die NPU soll 30 % schneller sein, während die GPU eine 29 % höhere Leistung erreicht. Diese Werte deuten auf einen erheblichen Technologiesprung hin – sowohl für KI-Anwendungen als auch für grafikintensive Aufgaben.

Es wurde inzwischen bestätigt, dass die kolportierte vollständige Einführung des Exynos 2600, Samsungs eigenem Application Processor, in allen Modellen der Galaxy‑S26‑Serie nicht zutrifft. Ein Brancheninsider erklärte, dass Samsung den Exynos 2600 lediglich im Basismodell und in der Plus‑Variante einsetzen werde, während das Ultra‑Modell weiterhin mit Qualcomms Prozessor ausgestattet sein soll.

Beim Galaxy S25 hatte Samsung noch alle Modelle mit Qualcomm‑Chips versehen, die pro Einheit teurer sind als Exynos, die Preise jedoch im Vergleich zur Vorgängergeneration stabil gehalten. Angesichts gestiegener Komponentenpreise und zusätzlicher Belastungen durch Zölle rechnet die Branche nun damit, dass das Galaxy S26 Ultra mit Qualcomm‑AP zwangsläufig teurer werden wird.

Kim Yong‑seok, Professor am College of Semiconductors der Gachon University, sieht die Ausweitung der Exynos‑Nutzung als Ergebnis von Fortschritten im Chipdesign und verbesserten Ausbeuten bei der 2‑Nanometer‑GAA‑Fertigung. Eine Einführung des Exynos auch im Ultra‑Modell hält er erst für die 2027er Generation, also das Galaxy S27, für wahrscheinlich. Zudem betonte er, dass Samsung durch die stärkere Nutzung eigener Prozessoren seine Verhandlungsposition gegenüber Qualcomm langfristig verbessern könne.

UPDATE: Der Exynos 2600 ist erneut in der Benchmark-Datenbank von Geekbench aufgetaucht und hat nochmal mehr Leistung gezeigt. In den Benchmark-Ergebnissen erreicht der Exynos 2600 beeindruckende Werte: Im Single-Core-Test erzielt er über 3400 Punkte, während er im Multi-Core-Test auf mehr als 11.600 Punkte kommt. Diese Werte deuten auf eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu Vorgängermodellen hin und positionieren den Chip als potenziellen High-End-Kandidaten für kommende Flaggschiff-Geräte

Keine Probleme bei der Produktion in diesem Jahr

Die Massenproduktion des neuen Exynos 2600-Prozessors hat begonnen, nachdem die Fertigungsausbeute erstmals die Marke von 50 % überschritten hat. Damit erreicht Samsung einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung seiner eigenen High-End-Chips und bereitet sich auf den Einsatz in der kommenden Galaxy-S26-Serie vor. Damit gibt es die Fertigungsprobleme aus dem Vorjahr in diesem Jahr erfreulicherweise nicht und Samsung wird den Chipsatz wie geplant einsetzen können.

Ersten Berichten zufolge wird der Exynos 2600 voraussichtlich im Galaxy S26 Pro verbaut, das in Europa, Südkorea und ausgewählten asiatischen Märkten erscheinen soll. Für die Modelle Galaxy S26 Edge und Galaxy S26 Ultra hingegen ist der Einsatz des Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy vorgesehen – ein speziell optimierter Qualcomm-Chip, der exklusiv für Samsung-Geräte angepasst wird. Leistungsmäßig sollen beiden Prozessoren ähnliche Performance bieten.

Diese regionale Differenzierung in der Chipstrategie folgt dem bekannten Muster früherer Galaxy-Generationen, wobei Samsung zunehmend auf eigene SoCs setzt, um die Abhängigkeit von externen Zulieferern zu reduzieren und die Kontrolle über Leistung, Energieeffizienz und KI-Integration zu stärken.

Über 11.000 Punkte bei Geekbench

Mittlerweile scheint sicher, dass Samsung den neuen Exynos 2600 Chipsatz bei der Galaxy S26 Serie in Europa zum Einsatz bringen wird und wohl auch noch bei weiteren Modellen. Dazu gibt es inzwischen auch erste Testergebnisse des neuen Chipsatzes bei Geekbench und aktuell bringt der Prozessor solide Ergebnisse, kann aber noch nicht mit den Testwerten der 2025er Prozessor-Generation mithalten. Allerdings kann es durchaus sein, dass Samsung noch Optimierungen vornimmt und die Leistungsdaten daher noch steigen werden. Die aktuelle Werte müssen daher noch nicht die finalen Leistungsdaten des Exynos 2600 sein.

UPDATE Es gibt neue Teste bei Geekbench und da hat der neue Prozessor problemlos die Marke von 11.000 Punkten im Multi-Core Test geknackt.

Leistungsvergleich: Exynos 2600 vs. Snapdragon 8 Elite 2

Kriterium Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite 2 Fertigungsprozess 2 nm (Samsung Foundry) 3 nm (TSMC oder Samsung Foundry) CPU-Konfiguration 1x 3,55 GHz + 3x 2,96 GHz + 6x 2,46 GHz 2x 5 GHz + 6x 4 GHz (Phoenix-Kerne) GPU Xclipse 960 (RDNA 2) Adreno 840 Geekbench Single-Core ca. 2.155–3.300 Punkte ca. 3.655–4.000+ Punkte Geekbench Multi-Core ca. 7.788–11.000 Punkte ca. 11.000+ Punkte

Bisher alles ready für die Galaxy S26 Modelle

Der Exynos 2600 von Samsung ist ein kommender Spitzenprozessor, der voraussichtlich die Galaxy S26-Serie antreiben wird. Bei TheBell hat hat aktuell Details zum Chipsatz zusammengefasst und auch einige Details aus der Produktion:

Fertigungstechnologie : Der Exynos 2600 wird in einem 2nm-Prozess (SF2) gefertigt, was eine Leistungssteigerung von 12 % , eine Verbesserung der Energieeffizienz um 25 % und eine Verringerung der Chipfläche um 5 % gegenüber dem 3nm-Prozess (SF3) bietet.

: Der Exynos 2600 wird in einem (SF2) gefertigt, was eine Leistungssteigerung von , eine Verbesserung der Energieeffizienz um und eine Verringerung der Chipfläche um gegenüber dem 3nm-Prozess (SF3) bietet. Erste Tests : Bei den ersten Tests des 2nm Exynos 2600 wurde eine Ausbeute von 30 % erreicht, was bedeutet, dass bereits 3 von 10 hergestellten Chips funktionstüchtig sind. Die geringe Ausbeute, die beim Exynos 2500 Chipsatz für Probleme gesorgt hat, scheint beim Nachfolger kein Proble.

: Bei den ersten Tests des 2nm Exynos 2600 wurde eine Ausbeute von erreicht, was bedeutet, dass bereits 3 von 10 hergestellten Chips funktionstüchtig sind. Die geringe Ausbeute, die beim Exynos 2500 Chipsatz für Probleme gesorgt hat, scheint beim Nachfolger kein Proble. Produktion : Samsung arbeitet daran, die Ausbeute des 2nm-Prozesses zu stabilisieren, um in der vierten Quartal mit der Massenproduktion des Exynos 2600 beginnen zu können.

: Samsung arbeitet daran, die Ausbeute des 2nm-Prozesses zu stabilisieren, um in der vierten Quartal mit der Massenproduktion des Exynos 2600 beginnen zu können. Vorteile: Der Exynos 2600 soll die Benutzererfahrung mit der Galaxy S26-Serie erheblich verbessern.

Vor allem die hohe Fertigungsrate deutet darauf hin, dass Samsung den Prozessor ohne Probleme beim Samsung Galaxy S26 einsetzen können wird. Die Probleme aus diesem Jahr dürften sich also nicht wiederholen. Das bedeutet wohl auch, dass deutsche Nutzer ein Galaxy S26 oder Galaxy S26+ mit dem Exynos 2600 Chipsatz bekommen werden.