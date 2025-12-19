Offiziell: das kann der neue Samsung Exynos 2600 Prozessor

Samsung Semiconductor hat heute Details zu seinem neuesten Flaggschiff-Prozessor, dem Exynos 2600, bekannt gegeben. Als weltweit erster mobiler Prozessor, der im hochmodernen 2-Nanometer-GAA-Verfahren (Gate-All-Around) gefertigt wird, verspricht der Chip massive Sprünge bei der KI-Leistung und Effizienz.
Samsung Electronics setzt mit der offiziellen Vorstellung des Exynos 2600 ein klares Zeichen im Wettbewerb der Smartphone-Prozessoren. Der neue Chip, der voraussichtlich das Herzstück der kommenden Galaxy S26-Serie (zumindest in ausgewählten Märkten) bilden wird, bündelt CPU, GPU und NPU in einer extrem kompakten und energieeffizienten Architektur.
Die wichtigsten technischen Highlights im Überblick:
- 2nm GAA-Fertigung: Samsung nutzt als erster Hersteller das 2-Nanometer-GAA-Verfahren. Diese Technologie ermöglicht eine deutlich höhere Leistungsdichte bei gleichzeitig verringertem Stromverbrauch.
- Deca-Core CPU: Der Prozessor setzt auf eine 10-Kern-Struktur basierend auf der neuesten Arm® v9.3 Architektur. Die Konfiguration besteht aus einem extrem leistungsstarken Prime-Core (bis zu 3,8 GHz), drei Performance-Kernen und sechs Effizienz-Kernen. Die CPU-Leistung soll im Vergleich zum Vorgänger (Exynos 2500) um bis zu 39 % gestiegen sein.
- KI-Revolution: Die neue NPU (Neural Processing Unit) liefert eine beeindruckende Steigerung der KI-Rechenleistung um 113 %. Dies soll komplexe On-Device-KI-Anwendungen ohne Cloud-Anbindung in Echtzeit ermöglichen.
- Gaming & Grafik: Durch Hardware-beschleunigtes Ray Tracing und neue Technologien wie ENSS (Enhanced Neighborhood Subsampling) bietet der Chip Grafikerlebnisse auf Konsolenniveau. Gerüchten zufolge kommt hierbei eine neue, in Kooperation mit AMD entwickelte GPU (Codename „Juno“) zum Einsatz.
- Kamera & Video: Der Exynos 2600 unterstützt Bildsensoren mit einer Auflösung von bis zu 320 Megapixeln. Neu ist zudem die Integration des APV-Codecs, der professionelle Detailtiefe und Farbpäzision bei Videoaufnahmen ermöglicht.
Fokus auf On-Device AI
Unter dem Motto „Express the exceptional“ positioniert Samsung den Exynos 2600 als Kraftzentrum für die nächste Generation der mobilen Intelligenz. Besonders die optimierte Energieeffizienz durch das „Low Power Design“ und innovative Gehäusetechnologien (Heat Path Block) sollen dafür sorgen, dass das Smartphone auch bei intensiven KI-Aufgaben oder Gaming-Sessions kühl bleibt und der Akku länger durchhält.
Verfügbarkeit
Während die technischen Daten nun offiziell feststehen, deuten Berichte darauf hin, dass der Einsatz des 2nm-Chips zunächst strategisch gesteuert wird. Es wird erwartet, dass der Exynos 2600 seine Premiere im Frühjahr 2026 mit der Einführung der neuen Galaxy-Flaggschiffe feiert.
|Kategorie
|Spezifikation
|Fertigungsverfahren
|2nm GAA (Gate-All-Around) – Samsung Foundry (SF2)
|CPU-Architektur
|Deca-Core (10 Kerne), Arm® v9.3
|CPU-Konfiguration
|1x 3,9 GHz (C1-Ultra „Prime“)
3x 3,25 GHz (C1-Pro „Performance“)
6x 2,75 GHz (C1-Pro „Efficiency“)
|GPU (Grafik)
|Samsung Xclipse 960 (AMD RDNA™ Architektur)
|GPU-Takt / Features
|985 MHz; Hardware-Raytracing, ENSS (AI-Upscaling)
|NPU (KI-Beschleuniger)
|32K MAC NPU (+113% Performance vs. Vorgänger)
|Arbeitsspeicher
|Unterstützt LPDDR5X
|Speichertechnologie
|Unterstützt UFS 4.1
|Kamera-Unterstützung
|Bis zu 320 MP Einzelsensor oder 108 MP (Zero Shutter Lag)
|Video
|8K 60fps / 4K 120fps; APV-Codec Support
|Kühltechnologie
|HPB (Heat Path Block) Packaging
|Konnektivität
|Exynos 5G Modem (extern), Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.