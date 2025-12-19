Oppo: Die Ren 15 Serie soll eine Mini-Version erhalten

Das Oppo Reno 15 Pro Mini stellt eine bemerkenswerte Erweiterung der Reno‑Serie dar. Erstmals bietet Oppo ein kompaktes Modell mit Premium‑Ausstattung, das sich an Nutzer richtet, die ein handliches Smartphone mit High‑End‑Features bevorzugen. Während die Reno‑Reihe bislang vor allem durch große Displays und starke Kameras auffiel, setzt das Pro Mini auf ein kleineres Format, ohne dabei auf Leistung oder Ausstattung zu verzichten. Die Geräte sollen Ende Dezember/Anfang Januar starten – ob sie auch nach Deutschland kommen ist aber ungewiss.

Design und Display

Das Gerät ist mit einem 6,32‑Zoll‑AMOLED‑Panel ausgestattet, das eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.800 Nits bietet. Für HDR‑Inhalte sind sogar bis zu 3.600 Nits möglich. Mit einer Dicke von nur 7,99 mm und einem Gewicht von 187 g gehört das Pro Mini zu den schlankeren und leichteren Premium‑Smartphones. Die extrem schmalen Displayränder von 1,6 mm unterstreichen den Fokus auf ein kompaktes, modernes Design. Zudem ist das Gerät nach IP66/67/69 gegen Staub und Wasser geschützt.

Kamera

Die Kameraausstattung orientiert sich am größeren Reno 15 Pro. Herzstück ist ein 200‑MP‑Hauptsensor, ergänzt durch Ultraweitwinkel‑ und Teleobjektiv. Damit richtet sich das Pro Mini an Nutzer, die Wert auf vielseitige Fotografie und hochwertige Bildqualität legen. Oppo positioniert die Serie traditionell stark im Bereich „Creator‑Features“, was auch hier gilt.

Leistung und Ausstattung

Im Inneren arbeitet der MediaTek Dimensity 8450, ein leistungsfähiger Prozessor, der auch im Reno 15 Pro eingesetzt wird. Varianten mit 12 bis 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher sind verfügbar. Der Akku bietet eine Kapazität von rund 6.300 mAh und unterstützt 80 W kabelgebundenes sowie 50 W kabelloses Schnellladen. Als Betriebssystem kommt Android 16 mit ColorOS 16 zum Einsatz.

Preis und Verfügbarkeit

Das Reno 15 Pro Mini ist zunächst in China erschienen, eine Einführung in weiteren Märkten – darunter Indien – wird für Ende 2025 erwartet. Importpreise über spezialisierte Händler beginnen bei etwa 537 Euro für die Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Höher ausgestattete Modelle liegen deutlich über 700 Euro.

Vergleich: Reno 15 Pro vs. Reno 15 Pro Mini

Merkmal Reno 15 Pro Reno 15 Pro Mini Display 6,78 Zoll AMOLED 6,32 Zoll AMOLED Gewicht ca. 200 g 187 g Dicke 8,2 mm 7,99 mm Kamera 200 MP Hauptsensor 200 MP Hauptsensor Akku 6.300 mAh 6.300 mAh Schutzklasse IP68 IP66/67/69 Preis (Import) ab ca. 627 € ab ca. 537 €

Mit dem Reno 15 Pro Mini betritt Oppo ein Segment, das lange Zeit von wenigen Herstellern bedient wurde: kompakte Premium‑Smartphones. Das Gerät bietet nahezu identische Leistung und Ausstattung wie das größere Reno 15 Pro, jedoch in einem handlicheren Format. Damit konkurriert es direkt mit Modellen wie dem iPhone 15 Pro oder dem Asus Zenfone 11, die ebenfalls auf kompakte Bauweise setzen. Einschränkungen bestehen vor allem bei der Verfügbarkeit und beim Service in Europa, da es sich bislang um ein Importgerät handelt.

Das Oppo Reno 15 Pro Mini ist somit eine attraktive Option für Nutzer, die ein leistungsstarkes Smartphone im kleineren Format suchen, ohne auf moderne Technik und hochwertige Kamera verzichten zu müssen.

Bild: OPPO Reno 15