China: deutlicher Rückgang bei den Verkaufszahlen im Bereich Foldables

Faltbare Smartphones waren bisher eine Erfolgsgeschichte, aber das könnte sich ändern, denn es gibt Hinweise, dass der Markt mittlerweile gesättigt ist In China wurden laut den Zahlen von IDC im Weihnachtsquartal zum ersten mal seit 9 Quartalen weniger Geräte als im Vorjahresquartal verkauft. Der Drop ist dabei deutlich und liegt bei 10 Prozent im Jahresvergleich.

Die Zahlen für andere Märkte sind noch nicht verfügbar, aber es könnte sich auch außerhalb von China ein ähnliches Bild ergeben.

Die Gründe für den Rückgang der Verkaufszahlen liegen wohl zum Einen an einer gewissen Marktsättigung. Die meisten Nutzer, die ein faltbar Gerät benötigen, haben mittlerweile passende Geräte gekauft und die Nutzergruppe scheint damit nicht mehr so stark zu wachsen. Es geht inzwischen eher um einen Wechsel und um ein Update auf neuere Modelle als darum, neue Kunden von faltbaren Geräten zu überzeugen.

Zum anderen ist die Falt-Technik keine wirkliche Neuerung mehr und wurde von den AI Funktionen als neues Feature abgelöst. Nutzer suchen eher nach AI Geräten und diese werden ohne Falt-Technik teilweise deutlich billiger angeboten. Daher wechseln vor allem technik-interessierte Nutzer teilweise wieder weg von den faltbaren Modellen.

Huawei hat in China im Bereich der faltbaren Smartphones aktuell den größten Marktanteil und dürfte damit mit den sinkenden Verkaufszahlen auch am meisten zu kämpfen haben. Offensichtlich konnten dabei auch die neuen Tri-Fold Modelle den Rückgang bei den Verkaufszahlen nicht verhindern. Allerdings sind diese auch noch so teuer, dass sie im Massenmarkt kaum eine Rolle spielen.