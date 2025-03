Erste Details zum Oneplus 15R

OnePlus wird auch bei den R-Modellen die 14 als Modellnummer überspringen (weil es in China eine Unglückszahl ist) und daher soll es in diesem Jahr direkt die Oneplus 15R geben (daher gibt es auch kein normales OnePlus 14 sondern direkt das OnePlus 15). Es gibt zu den Modellen mittlerweile immer mehr Details und angeblich soll es in diesem Jahr einen neuen Action Button geben (der wohl vom iPhone abgeschaut ist).

Laut DCS sollen die technischen Daten der OnePlus 15 R wie folgt aussehen:

IP68/69

Ultrasonic fingerprint scanner

50MP JN5 3X Telephoto

0809 haptic motor

Action Button

Der Alert Slider wird wohl durch den neuen Action Button ersetzt und bekommt weitere Funktionen. Die schnelle Mute-Funktion bleibt aber erhalten.

Was ist bisher weiter zum OnePlus 15R bekannt

Zum OnePlus 15R gibt es bisher keine offiziellen Informationen von OnePlus selbst, da das Gerät noch nicht angekündigt wurde. Die verfügbaren Details stammen größtenteils aus Leaks, Gerüchten und Spekulationen, die auf verschiedenen Plattformen wie X und Tech-Websites kursieren. Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was bisher bekannt ist:

Mögliche Spezifikationen (basierend auf Leaks)

Display : Ein 6,8-Zoll-2K-LTPO-Display mit gerader (nicht gebogener) Bildschirmform wird erwähnt. LTPO-Technologie würde eine adaptive Bildwiederholrate ermöglichen, was Energieeffizienz und flüssige Darstellung verbessert.

: Ein 6,8-Zoll-2K-LTPO-Display mit gerader (nicht gebogener) Bildschirmform wird erwähnt. LTPO-Technologie würde eine adaptive Bildwiederholrate ermöglichen, was Energieeffizienz und flüssige Darstellung verbessert. Kamera : Eine 50-MP-Telefotokamera mit 3-fachem optischen Zoom (vermutlich mit dem JN5-Sensor) wird genannt. Details zu weiteren Kameras (Haupt- oder Ultraweitwinkel) fehlen bisher.

: Eine 50-MP-Telefotokamera mit 3-fachem optischen Zoom (vermutlich mit dem JN5-Sensor) wird genannt. Details zu weiteren Kameras (Haupt- oder Ultraweitwinkel) fehlen bisher. Fingerabdrucksensor : Ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor, der präziser und sicherer als optische Sensoren ist, soll verbaut werden.

: Ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor, der präziser und sicherer als optische Sensoren ist, soll verbaut werden. Schutzklasse : IP68/69 wird spekuliert, was auf eine hohe Wasser- und Staubresistenz hinweist – ein Upgrade gegenüber früheren R-Modellen wie dem OnePlus 13R (IP65).

: IP68/69 wird spekuliert, was auf eine hohe Wasser- und Staubresistenz hinweist – ein Upgrade gegenüber früheren R-Modellen wie dem OnePlus 13R (IP65). Haptik : Ein 0809-Haptikmotor wird erwähnt, was auf eine verbesserte Vibrationsrückmeldung hindeutet.

: Ein 0809-Haptikmotor wird erwähnt, was auf eine verbesserte Vibrationsrückmeldung hindeutet. Action Button : Ein physischer, anpassbarer Knopf (ähnlich wie bei Apple-Geräten) könnte eingeführt werden, um schnellen Zugriff auf bestimmte Funktionen zu bieten.

: Ein physischer, anpassbarer Knopf (ähnlich wie bei Apple-Geräten) könnte eingeführt werden, um schnellen Zugriff auf bestimmte Funktionen zu bieten. Akku: Gerüchte deuten auf eine Kapazität von etwa 7500 mAh hin, was deutlich größer wäre als bei bisherigen Modellen (z. B. 6000 mAh beim OnePlus 13R). Dies ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da solch große Akkus in Smartphones ungewöhnlich sind und möglicherweise Tippfehler oder Übertreibungen sein könnten.

Zusammenhang mit OnePlus Ace 6

In Posts auf X wird das OnePlus 15R oft mit dem OnePlus Ace 6 gleichgesetzt. Das Ace-Modell ist typischerweise die chinesische Variante, die später international als „R“-Modell (z. B. OnePlus 13R = Ace 5) vermarktet wird. Das deutet darauf hin, dass die Spezifikationen für beide Geräte ähnlich sein könnten.

Status und Verfügbarkeit

Konzept-Phase : Da das OnePlus 13R erst kürzlich (Ende 2024/Anfang 2025) global eingeführt wurde, ist das OnePlus 15R wahrscheinlich noch in einer frühen Planungs- oder Entwicklungsphase. Ein Release wäre frühestens Ende 2025 oder Anfang 2026 zu erwarten, basierend auf dem üblichen jährlichen Zyklus von OnePlus.

: Da das OnePlus 13R erst kürzlich (Ende 2024/Anfang 2025) global eingeführt wurde, ist das OnePlus 15R wahrscheinlich noch in einer frühen Planungs- oder Entwicklungsphase. Ein Release wäre frühestens Ende 2025 oder Anfang 2026 zu erwarten, basierend auf dem üblichen jährlichen Zyklus von OnePlus. Unbestätigte Informationen: Alle genannten Details stammen aus inoffiziellen Quellen wie Leaks von Tipstern (z. B. @OnePlusClub auf X) und sollten als spekulativ betrachtet werden, bis OnePlus offizielle Angaben macht.

Fazit

Das OnePlus 15R wird als ein leistungsstarkes Mittelklasse-Smartphone mit einigen Premium-Features (Ultraschall-Sensor, IP68/69, großer Akku) positioniert, das jedoch wahrscheinlich kostengünstiger als das Flaggschiff OnePlus 15 sein wird. Konkrete technische Details wie Prozessor (möglicherweise ein Snapdragon 8 Gen 4 oder ein abgespecktes Modell), RAM, Speicher oder Ladeleistung fehlen bisher. Die Informationen beruhen auf aktuellen Trends und Spekulationen, die sich im Laufe der Zeit ändern können.

BILD OnePlus 13