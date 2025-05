Motorola Edge 60 ab sofort im Handel

Das Motorola Edge 60 ist das neueste Mitglied der Edge-Serie und positioniert sich als ein attraktives Midrange-Smartphone, das mit Design, Kamera und solider Leistung überzeugt. Mit einem Preis von etwa 430 Euro (je nach Region und Speichervariante) bietet es eine beeindruckende Ausstattung für preisbewusste Käufer, die dennoch nicht auf moderne Features verzichten möchten. Man bekommt hier also ein Mittelklasse-Smartphone mit Ambitionen zu mehr.

Design: Elegant und robust

Das Motorola Edge 60 setzt auf ein modernes, schlankes Design mit einem sogenannten „Quad-Curved“-Display, das an allen vier Seiten sanft abgerundet ist. Dies verleiht dem Gerät nicht nur eine elegante Optik, sondern sorgt auch für ein immersives Seherlebnis ohne störende schwarze Ränder. Die Rückseite ist je nach Variante mit veganem Leder (z. B. in Pantone Shamrock) oder einer textilähnlichen Oberfläche (z. B. in Pantone Gibraltar Sea) ausgestattet, was für Griffigkeit und einen hochwertigen Look sorgt. Erhältlich ist das Edge 60 in drei Pantone-zertifizierten Farben: Gibraltar Sea, Shamrock und Plum Perfect.

Mit einer Dicke von unter 8 mm und einem Gewicht von etwa 179 g liegt das Smartphone angenehm in der Hand. Besonders hervorzuheben ist die robuste Bauweise: Das Edge 60 ist nach IP68 und IP69 zertifiziert, was Schutz gegen Staub, Wasser und sogar Hochdruckwasserstrahlen garantiert. Zusätzlich erfüllt es den MIL-STD-810H-Standard, der es widerstandsfähig gegen Stürze, hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen macht. Das Display wird durch Corning Gorilla Glass 7i geschützt, das verbesserten Schutz gegen Kratzer und Stürze bietet.

Display: Hell, scharf und farbenfroh

Das Motorola Edge 60 verfügt über ein 6,7-Zoll-P-OLED-Display mit einer Auflösung von 1220 x 2712 Pixeln (ca. 444 ppi) und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 4500 Nits ist es auch bei direktem Sonnenlicht gut ablesbar. Das Display unterstützt HDR10+ und bietet eine 10-Bit-Farbtiefe, was für lebendige Farben und starke Kontraste sorgt. Ein kleiner Kritikpunkt sind die gebogenen Displayränder, die zwar elegant wirken, aber gelegentlich zu unerwünschten Lichtreflexionen führen können, insbesondere beim Gaming.

Leistung: Solide für den Alltag

Angetrieben wird das Edge 60 von einem MediaTek Dimensity 7300 Prozessor (4 nm), der mit 8 oder 12 GB LPDDR4X-RAM und 256 oder 512 GB UFS 2.2-Speicher kombiniert ist. Ein microSD-Steckplatz ermöglicht eine Speichererweiterung auf bis zu 1 TB – ein Feature, das im Vergleich zum Edge 60 Pro ein klarer Vorteil ist. Die Leistung ist für alltägliche Aufgaben wie Surfen, Streaming und Multitasking absolut ausreichend, auch wenn der Chip bei intensiven Anwendungen wie High-End-Gaming an seine Grenzen stoßen kann.

Das Smartphone läuft auf Android 15 mit Motorolas Hello UI, die für ihre schlanke und nutzerfreundliche Oberfläche bekannt ist. Motorola verspricht drei große OS-Updates und vier Jahre Sicherheitsupdates. Besonders hervorzuheben sind die Moto AI-Features, wie „Next Move“, das kontextbezogene Vorschläge liefert, und „Image Studio“, das automatisch personalisierte Inhalte wie Wallpapers oder Avatare erstellt. Smart Connect ermöglicht zudem nahtlose Verbindungen zu anderen Geräten wie PCs oder TVs.

Kamera: Stark in der Mittelklasse

Das Kamerasystem des Edge 60 ist eines der Highlights. Es teilt sich die gleiche Hardware wie das Edge 60 Pro, bestehend aus:

50 MP Hauptkamera (Sony Lytia 700C, f/1.88, OIS) für scharfe und detailreiche Aufnahmen, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

(Sony Lytia 700C, f/1.88, OIS) für scharfe und detailreiche Aufnahmen, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. 50 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.0, 120° Sichtfeld), die auch für Makroaufnahmen geeignet ist.

(f/2.0, 120° Sichtfeld), die auch für Makroaufnahmen geeignet ist. 50 MP Selfiekamera (f/2.0), die klare und farbgenaue Selfies liefert.

Die Kamera überzeugt mit lebendigen Farben und guter Schärfe, auch wenn die Farben leicht übersättigt sein können. Der digitale Zoom ist jedoch eine Schwäche, da die Qualität bei höheren Vergrößerungen nachlässt. Videos können in 4K bei 30 fps aufgenommen werden, mit guter Stabilisierung, aber gelegentlichen Schwächen bei Low-Light-Aufnahmen.

Akku und Laden: Ausdauernd, aber ohne kabelloses Laden

Das Edge 60 ist mit einem 5200-mAh-Akku ausgestattet, der eine solide Laufzeit von bis zu anderthalb Tagen bei normaler Nutzung bietet. Das schnelle Laden mit 68 W ermöglicht es, den Akku in etwa 45 Minuten vollständig aufzuladen. Ein Nachteil ist das Fehlen von kabellosem Laden, was im Vergleich zum Edge 60 Pro (15 W kabellos) ein Kompromiss ist. Ein Ladegerät ist in vielen Märkten nicht im Lieferumfang enthalten, was ärgerlich sein kann.

Fazit: Ein starkes Gesamtpaket

Das Motorola Edge 60 ist ein überzeugendes Midrange-Smartphone, das mit seinem stilvollen Design, robusten Bauweise, hellem Display und starkem Kamerasystem punktet. Die Moto AI-Features und die Möglichkeit zur Speichererweiterung sind klare Pluspunkte. Kompromisse gibt es bei der Prozessorleistung, dem digitalen Zoom und dem Fehlen von kabellosem Laden. Für seinen Preis von etwa 430 Euro bietet es jedoch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist eine starke Alternative zu Konkurrenten wie dem Nothing Phone (3a) oder dem Xiaomi Redmi Note 14 Pro+. Wer ein elegantes und zuverlässiges Smartphone für den Alltag sucht, macht mit dem Edge 60 wenig falsch.

Preis und Verfügbarkeit: Das Motorola Edge 60 ist in ausgewählten Märkten erhältlich, z. B. in Europa für ca. 430 Euro (12 GB/512 GB).