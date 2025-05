OnePlus Pad 3: Startschuss am 5. Juni

Das OnePlus Pad 3 ist das neueste Tablet von OnePlus und wurde am 26. Dezember 2024 in China vorgestellt, wobei es in Europa ab dem 5. Juni 2025 erhältlich sein wird. Als Nachfolger des OnePlus Pad 2 richtet es sich an Nutzer, die ein vielseitiges Gerät für Multitasking, Gaming und Medienkonsum suchen. Mit einem Startpreis von etwa 280 Euro bietet es ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das OnePlus Pad 3 besticht durch ein schlankes Design mit den Maßen 257,8 x 189,1 x 6,3 mm und einem Gewicht von 533 g. Es ist in zwei Farben erhältlich: Grün und Grau. Die Bauweise ist hochwertig, jedoch fehlen Features wie Wasser- und Staubschutz oder ein microSD-Steckplatz zur Speichererweiterung. Das Tablet unterstützt Stylus-Eingaben, was es ideal für Notizen oder kreative Arbeiten macht. Optional sind Zubehörteile wie das Smart Keyboard und der OnePlus Stylo erhältlich, die die Produktivität steigern.

Display: Immersiv und flüssig

Das OnePlus Pad 3 verfügt über ein 11,61-Zoll-IPS-LCD-Display mit einer Auflösung von 2000 x 2800 Pixeln (~296 ppi) und einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Es unterstützt über eine Milliarde Farben und erreicht eine Helligkeit von bis zu 700 Nits, was für gute Sichtbarkeit auch in hellen Umgebungen sorgt. Der 7:5-Seitenverhältnis ist ideal für E-Books und Produktivitätsaufgaben wie das Arbeiten mit Tabellen. Dank Dolby Vision und einer flüssigen Darstellung eignet sich das Display hervorragend für Videos, Spiele und Multitasking.

Angetrieben wird das OnePlus Pad 3 vom MediaTek Dimensity 8350 (4 nm), einem Octa-Core-Prozessor mit einer Kombination aus Cortex-A715- und A510-Kernen, gepaart mit einer Mali G615-MC6-GPU. Es ist in Konfigurationen mit 8 GB oder 12 GB LPDDR5X-RAM und 128 GB, 256 GB oder 512 GB UFS 3.1/4.0-Speicher erhältlich. Der Chipsatz bietet solide Leistung für Gaming, Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen, bleibt aber hinter Premium-Chips wie dem Snapdragon 8 Gen 3 zurück. Das Tablet läuft auf Android 15 mit ColorOS 15, das mit Funktionen wie Open Canvas für verbessertes Multitasking (bis zu drei Apps gleichzeitig) und nahtloser iOS-Synchronisierung punktet.

Kamera: Funktional, aber nicht herausragend

Die Kameraausstattung des OnePlus Pad 3 ist zweckmäßig, aber nicht bahnbrechend. Es verfügt über eine 8-MP-Hauptkamera (mit LED-Blitz), die 4K-Videos bei 30 fps mit Gyro-EIS-Unterstützung aufnehmen kann, sowie eine 8-MP-Frontkamera für Videoanrufe und Selfies (1080p bei 30 fps). Für ein Tablet sind die Kameras ausreichend, ersetzen jedoch keine dedizierte Kamera für anspruchsvolle Fotografie.

Akku: Ausdauernd mit schnellem Laden

Ein Highlight des OnePlus Pad 3 ist der 9520-mAh-Akku, der eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen bei normaler Nutzung ermöglicht. Mit 67W-Schnellladung (SuperVOOC, Power Delivery, Quick Charge) ist das Tablet in etwa einer Stunde vollständig aufgeladen. Kabelloses Laden oder Reverse Charging werden jedoch nicht unterstützt.

Fazit: Ein starkes Tablet für den Alltag

Das OnePlus Pad 3 ist ein vielseitiges Android-Tablet, das mit seinem scharfen Display, starker Akkulaufzeit und flüssiger Performance überzeugt. Besonders die Open-Canvas-Funktion und die nahtlose Synchronisierung mit OnePlus- und sogar iOS-Geräten machen es zu einer guten Wahl für produktive Nutzer. Schwächen wie das Fehlen eines microSD-Steckplatzes, Gorilla-Glass-Schutzes oder einer Premium-Kamera werden durch den attraktiven Preis von ca. 280 Euro ausgeglichen. Es konkurriert mit Geräten wie dem Xiaomi Pad 7 oder dem Samsung Galaxy Tab S9 FE, bietet aber ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Für Nutzer, die ein leistungsstarkes Tablet für Arbeit und Unterhaltung suchen, ist das OnePlus Pad 3 eine empfehlenswerte Option.

Verfügbarkeit und Preis: Das OnePlus Pad 3 ist ab dem 5. Juni 2025 in Europa erhältlich, mit einem Startpreis von etwa 280 Euro.