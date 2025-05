O2 Mobile M Flex: 30 GB Allnet Flat zum Kampfpreis

O2 hat im Mai wieder den O2 Mobil M Flex Tarif zum Kampfpreis gestartet und dabei die Konditionen deutlich verbessert. Der Tarif kostet normalerweise knapp 30 Euro im Monat und wurde nun aktionsweise auf 14.99 Euro monatlich reduziert und das dauerhaft. Wer das Angebot im Aktionszeitraum bucht, bekommt den günstigen Preis für die gesamte Zeit der Nutzung. Enthalten sind dazu 5G Verbindungen bis 300 MBit/s und mitwachsendes Datenvolumen. Pro Jahr steigt das monatliche Datenvolumen um 5GB an. Im ersten Jahr startet der Tarif dabei mit 30 GB Datenvolumen im Monat und im zweiten Jahr gibt es dann bereits 35 GB pro Monat.

Man erhält bei der aktuellen Aktion von O2 also einen sehr leistungsstarken 20 Euro Tarif, der deutlich mehr bietet als die meisten Discount-Angebote in diesem Preisbereich. Bei anderen Anbietern gibt es für diesen Preis teilweise mehr Datenvolumen – richtig schnelles 5G gibt es aber nur beim O2 Angebot.

Die Highlights der aktuellen O2 Mobile M Flex Angebotes:

14,99 Euro

komplette Allnet Flat

30 GB Flatrate mit 5G und +5 GB pro Nutzungsjahr

Rabatt lebenslang gültig

Monatlich kündbar

Man kann zu diesem Tarif auch ein Smartphone nach Wunsch mit hinzufügen. Die Flatrate muss also nicht simonly gebucht werden, sondern kann auch mit einem passenden Handy erworben werden. Allerdings steigt dann der Preis der Flatrate natürlich an. Mit einem Samsung Galaxy S24 kostet der Deal denn 65.99 Euro pro Monat und mit dem iPhone 15 pro max zahlt man knapp 89 Euro im Monat. Den günstigen Preis von 19.99 Euro für die Flatrate gibt es also nur, wenn man den Tarif ohne Smartphone bucht.

Im Kleingedruckten heißt es zu den weiteren Bedingungen des neuen Angebotes:

Keine Mindestvertragslaufzeit (Kündigung jederzeit mit einer Frist von 1 Monat möglich). Pro Abrechnungsmonat sind enthalten: nationale Gespräche (außer Sonderrufnummern, Rufumleitungen) u. SMS in alle dt. Netze sowie 25 GB Datenvolumen für mobiles Surfen im dt. O 2 Mobilfunknetz mit bis zu 300 MBit/s im Download und bis zu 50 MBit/s im Upload (im Durchschnitt: im 5G Netz 221,7 MBit/s im Down- und 35,3 MBit/s im Upload; im 4G/ LTE-Netz 69,3 MBit/s im Down- und 28,4 MBit/s im Upload. Das monatliche Inklusiv-Datenvolumen erhöht sich alle 12 Monate automatisch um jeweils 5 GB, maximal aber bis 125 GB. Der/die Kund:in wird per SMS über die Erhöhung des Inklusiv-Datenvolumens informiert. Nach Verbrauch des enthaltenen Datenvolumens für den Rest des Abrechnungsmonats bis zu 32 KBit/s.