Apple: neue AirPods Updates wohl erst 2026

Wer auf neue Hardware bei den Airpods hofft, muss sich wohl noch etwas gedulden, denn laut Apple Analyst Ming-Chi Kuo wird das Unternehmen frühestens 2026 neue Technik in diesem Bereich auf den Markt bringen. In diesem Jahr wird es also keine neue Version der AirPods geben.

Der Analyst schreibt dazu im Original:

AirPods werden voraussichtlich erst 2026 wesentliche Updates erhalten (was meiner früheren Vorhersage entspricht, dass AirPods mit IR-Kamera 2026 in Massenproduktion gehen würden). Eine leichtere Version der AirPods Max wird voraussichtlich 2027 in Massenproduktion gehen.

In den kommenden Jahren werden neue AirPods-Modelle erwartet, die Apples Fokus auf Gesundheitsfunktionen, verbesserte Technologie und Nachhaltigkeit widerspiegeln. Für Anfang 2026 wird über die Einführung der AirPods Pro 3 spekuliert – mit neuen Features wie Sensoren für Herzfrequenz, Temperaturmessung oder Stresslevel, die in die Health-App integriert werden könnten. Auch eine verbesserte Geräuschunterdrückung, ein kompakteres Ladecase und möglicherweise neue Farben werden erwartet, bei einem Preis von etwa 299 Euro. Für den weiteren Verlauf von 2026 deutet Analyst Ming-Chi Kuo an, dass AirPods Pro mit einer Infrarot-Kamera ausgestattet sein könnten, um Gestensteuerung oder Interaktionen mit Geräten wie der Apple Vision Pro zu erweitern, während größere Hardware-Updates für Standard-AirPods oder AirPods Max ausbleiben dürften. 2027 könnte ein Update der AirPods Max bringen, mit leichterem Design, verlustfreiem Audio und besserer Geräuschunterdrückung. Alle neuen Modelle werden voraussichtlich USB-C-Anschlüsse nutzen, um EU-Vorschriften zu entsprechen, und Apple wird weiterhin auf recycelte Materialien setzen. Diese Entwicklungen basieren auf Gerüchten und Analystenberichten, da Apple noch keine Details bestätigt hat.