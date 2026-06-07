Leak-Report: Bringt Samsung mit dem Galaxy S27 Pro ein „Mini-Ultra“?

Der Smartphone-Markt verlangt seit Jahren nach einem echten, kompromisslosen Kompakt-Flaggschiff. Wer die beste Kamera und die stärkste Akkulaufzeit möchte, muss fast immer zu den riesigen „Ultra“- oder „Max“-Modellen greifen. Doch aktuelle Leaks aus der Lieferkette deuten darauf hin, dass Samsung für das Line-up im kommenden Jahr ein völlig neues Modell plant: das Galaxy S27 Pro.

Der Clou: Das Gerät soll ein Ultra-ähnliches Erlebnis und vor allem eine phänomenale Akkulaufzeit in einen deutlich kompakteren Formfaktor packen.

Das Akku-Wunder: Warum die Laufzeit neue Maßstäbe setzen könnte

Die spannendste Information des aktuellen Lecks betrifft die Batterie. Trotz seiner kompakteren Ausmaße soll das Galaxy S27 Pro mit einem 5.000 mAh Akku ausgestattet sein. Zum Vergleich: Das ist dieselbe Kapazität, die Samsung bisher in seinen massiven Ultra-Modellen verbaut hat.

Da der Bildschirm des Pro-Modells mit rund 6,47 Zoll spürbar kleiner ausfällt als das Display des kommenden S27 Ultra (erwartet werden hier bis zu 6,9 Zoll), muss der Akku deutlich weniger Fläche beleuchten. Weniger Displayfläche bedeutet einen drastisch reduzierten Stromverbrauch. In Kombination mit den neuen, effizienteren Prozessoren könnte das S27 Pro somit alle bisherigen Laufzeit-Rekorde von Samsung brechen. Ermöglicht wird dieser Platzgewinn im Gehäuse angeblich durch den Verzicht auf den S Pen.

Die technischen Spezifikationen im Überblick

Die durchgesickerten Spezifikationen lesen sich wie die Wunschliste eines Tech-Enthusiasten und zeigen, dass Samsung hier keine halben Sachen macht:

Display & Design

Größe & Panel: Ein flaches 6,47 Zoll 2K LTPO OLED-Display mit flüssigen 120 Hz. Damit schließt Samsung die Lücke zwischen dem zu kleinen Basismodell und dem wuchtigen Ultra.

Ein flaches mit flüssigen 120 Hz. Damit schließt Samsung die Lücke zwischen dem zu kleinen Basismodell und dem wuchtigen Ultra. Besondere Features: Neben einer hochentwickelten Antireflex-Beschichtung (bekannt vom S26 Ultra) soll erstmals ein integriertes Datenschutz-Display (Privacy Display) zum Einsatz kommen, das neugierige Blicke von der Seite verhindert.

Neben einer hochentwickelten (bekannt vom S26 Ultra) soll erstmals ein integriertes (Privacy Display) zum Einsatz kommen, das neugierige Blicke von der Seite verhindert. Gehäuse: Ein sehr schlankes und leichtes Design, das trotz des riesigen Akkus hervorragend in der Hand liegt – geschützt nach IP68 gegen Wasser und Staub.

Performance der nächsten Generation

Das S27 Pro wird als absolutes Kraftpaket für das Jahr 2027 positioniert. Je nach Region wird das Herzstück entweder der Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro oder Samsungs hauseigener Exynos 2700 sein, beide gefertigt im bahnbrechenden 2-Nanometer-Verfahren.

Arbeitsspeicher: Erstmals soll der ultraschnelle LPDDR6 RAM zum Einsatz kommen.

Erstmals soll der ultraschnelle zum Einsatz kommen. Speicher: Datentransfers werden über den brandneuen UFS 4.1 oder UFS 5.0 Standard abgewickelt, was die Ladezeiten halbiert.

Datentransfers werden über den brandneuen Standard abgewickelt, was die Ladezeiten halbiert. Konnektivität: Moderner USB 3.2 Standard für rasante Datenübertragung per Kabel.

Kamera-Setup ohne Kompromisse

Bei den Kameras bedient sich das Pro-Modell fast eins zu eins beim großen Bruder:

200 MP Hauptkamera: Ausgestattet mit einem neuen Sensor für phänomenale Details und verbesserten Dynamikumfang bei Nacht.

Ausgestattet mit einem neuen Sensor für phänomenale Details und verbesserten Dynamikumfang bei Nacht. 50 MP Ultraweitwinkel: Für extrem scharfe Landschaftsaufnahmen.

Für extrem scharfe Landschaftsaufnahmen. 50 MP Telefoto (3,5x ALoP): Samsung setzt hier angeblich auf das neue ALoP-Design (All Lenses on Prism), das eine extrem flache Bauweise des Periskops ermöglicht – perfekt, um das schlanke Design des Pro-Gehäuses zu wahren, ohne bei der Zoom-Qualität einzubüßen.

Fazit: Das Smartphone, auf das viele gewartet haben

Sollten sich diese Leaks bewahrheiten, bricht Samsung das traditionelle Drei-Geräte-Muster (Basis, Plus, Ultra) auf und trifft den Nagel auf den Kopf. Das Galaxy S27 Pro kombiniert die absolute Elite-Hardware und die brachiale Ausdauer der Ultra-Klasse mit der Handlichkeit eines kompakten Smartphones. Ein offizielles Release wird zusammen mit der restlichen S27-Familie für Anfang Januar 2027 erwartet.